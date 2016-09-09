Вашингтон, 9 сентября, 2016, 18:50 — ИА Регнум. Президент США Барак Обама осуждает последние испытания ракет Северной Кореей, передаёт ABC News.

REGNUM

CША «никогда не примут» КНДР в качестве ядерной державы, заявил Обама. Он говорит, что провёл телефонный разговор с лидерами Южной Кореи и Японии после того, как был проинформирован о «высокоуровневом» испытательном ядерном взрыве 9 сентября.

По словам Обамы, лидеры трёх стран договорились работать совместно с СБ ООН и мировым сообществом для имплементации действующих ограничительных мер против Пхеньяна. Рассматривается также введение «существенных» мер, включая санкции, добавил американский президент.

Власти КНДР говорят, что тест позволит наконец строить «самовольно» сильные, маленькие и лёгкие ядерные заряды.

Сегодняшнее ядерное испытание стало пятым по общему счёту атомным тестом и вторым за последние восемь месяцев.