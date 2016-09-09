Минск, 9 сентября, 2016, 18:29 — ИА Регнум.



geralt Рост инфляции

«Индекс потребительских цен на товары и услуги в августе 2016 года по сравнению с июлем 2016 года составил 99,9%, с декабрем 2015 года — 107,6%», — проинформировал 9 сентября Национальный статистический комитет Белоруссии.

При сравнения индекса потребительских цен в августе 2016 года с таким же месяцем прошлого года отмечен рост показателя на 11,8%. За этот период непродовольственные товары подорожали на 9,3%, продовольственные товары — на 10,8%, а услуги — на 18,8%.

Не менее впечатляет сравнение января-августа 2016 года с таким же прошлогодним периодом: инфляция выросла 12,3%. В частности, непродовольственные товары подорожали на 10,3%, продовольственные товары — на 10,5%, а услуги — на 20,1%.

«Базовый индекс потребительских цен, исключающий изменения цен на отдельные товары и услуги, подверженные влиянию факторов административного и сезонного характера, в августе 2016 г. по сравнению с июлем 2016 г. составил 100,5%, с декабрем 2015 г. — 107,2%», — проинформировал Белстат.

Как сообщало ИА REGNUM, в Белоруссии третий год продолжается очередной кризис, наличие которого Александр Лукашенко отрицает. Драйвером роста инфляции являются цены и тарифы госмонополий, прежде всего — ЖКХ. При этом реальные доходы населения постсоветской республики сокращаются, а реализация рецептов либертарианцев расширяется.