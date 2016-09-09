Манила, 9 сентября, 2016, 16:43 — ИА Регнум. Президент Филиппин Родриго Дутерте назвал Генерального секретаря Организации Объединенных Наций Пан Ги Муна дураком. Об этом сегодня, 9 сентября, сообщает AFP.

duterte Президент Филиппин Родриго Дутерте (третий слева)

Всемирная организация осуждает филиппинского президента за слишком жесткую борьбу с преступностью и наркоторговлей. ООН считает, что на Филиппинах массово нарушаются права человека и ответственность за это несут власти.

«Я сказал себе, что ты, Пан Ги Мун, всего лишь еще один дурак. Я продолжу кампанию против преступников, мне не жаль их. Мне все равно», — сказал Дутерте в ответ на критику ООН.

Напомним, ранее Дутерте публично назвал президента США Барака Хуссейна Обаму сыном женщины легкого поведения за то, что США обвинили филиппинские власти в гибели более двух тысяч человек в ходе борьбы с преступностью и распространением наркотиков.

Стоит отметить, что Дутерте потом забрал свои слова обратно и выразил сожаление. Даже состоялась двусторонняя встреча Обамы с Дутерте на полях Восточного-Азиатского саммита в Лаосе. По сообщениям западных СМИ, Дутерте был весьма любезен с Обамой.

Дутерте стал президентом Филиппин летом этого года. Ключевым моментом в его предвыборной кампании была бескомпромиссная борьба с наркоторговлей. Дутерте дал силовым структурам страны карт-бланш на отстрел наркодилеров без суда и следствия, а также их клиентов.