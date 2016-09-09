Астана, 9 сентября, 2016, 15:53 — ИА Регнум. Назначенный накануне временно исполняющим обязанности главы правительства Бакытжан Сагинтаев сегодня, 9 сентября, получил новое назначение. Указом президента Казахстана Нурсултана Назарбаева он утвержден в качестве главы Кабмина.

Флаг Казахстана

«Назначить Сагинтаева Бакытжана Абдировича премьер-министром Республики Казахстан», — говорится в указе.

Указ появился после того, как кандидатуру Сагинтаева одобрили депутаты Мажилиса (нижней палаты) парламента. По законодательству Казахстана, премьер-министр назначается президентом страны по согласованию с Мажилисом.

Напомним, бывшего непосредственного начальника Сагинтаева — Карима Масимова — перевели с поста премьер-министра на должность председателя Комитета национальной безопасности вчера, 8 сентября.

Тогда же Сагинтаев стал временно исполняющим обязанности главы правительства. По мнению экспертов, глава государства произвел эту перестановку, чтобы вывести Масимова из-под огня критики и направить ход расширенного заседания правительства на обсуждение планируемых действий. На заседании, прошедшем сегодня, 9 сентября, действительно, было обсуждено текущее состояние экономики и было дано множество поручений. Среди них глава государства отметил необходимость «в условиях новой реальности (…) определить дальнейшие шаги по развитию до конца этого года и в следующем году».

Судя по всему, Сагинтаеву достался и пост, и поставленная ранее перед Масимовым задача по выработке новой экономической политики.

В интервью корреспонденту ИА REGNUM экономист Магбат Спанов отметил, что Сагинтаев во главе правительства может пойти своим курсом: «Думаю, что он начнет реализовывать свою экономическую политику. Об этом говорят и уровень его образованности, и уровень его работы. Мы же все видели, какую огромную работу он провел по ЕАЭС или по земельной реформе. Поэтому, мне кажется, он не станет повторять ошибки своего предшественника».

Отметим также, что сегодня, 9 сентября, Назарбаев также провел ряд встреч с акимами (губернаторами) областей, что может быть сигналом к кадровым перестановкам в губернаторском корпусе. Эксперты полагают, что новостей о назначениях акимов можно ждать во вторник (понедельник — выходной день, в стране отмечают религиозный праздник Курбан Айт).