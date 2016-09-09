Нижний Новгород, 9 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. В Нижнем Новгороде суд отменил регистрацию в качестве кандидата в депутаты Законодательного собрания Нижегородской области представителя КПРФ, генерального директора завода им. Ульянова — ЗАО «Концерн Термаль» Владимира Буланова.

behance.net/nilspetter Работа шведского художника Нильса-Петера Эквалля и агитка «Единой России» с украденным изображением

Буланов баллотируется по одномандатному округу №4. Иск в отношении него был подан баллотирующимся по тому же округу самовыдвиженцем Вадимом Атясовым.

Истец обвинил Буланова в том, что во время избирательной кампании он незаконно использовал в своих агитматериалах стихи советского и российского поэта Андрея Дементьева. Кроме того, Буланов в своих материалах использовал различные фотографии без согласования с их авторами. В частности, с нарушениям авторских прав в материалах Буланова были использованы материалы «Единой России».

Суд согласился с аргументами истца и снял Буланова с предвыборной гонки за нарушение закона об авторских правах.

Кроме того, в скандале о нарушении закона об авторских правах оказалось замешано нижегородское отделение «Единой России».

Новый скандал разгорелся из-за агитационных материалов, которые в Нижнем Новгороде использовала партия «Единая Россия». Шведский художник-иллюстратор Нильс-Петер Эквалль заявил, что в Нижнем Новгороде партия распространяет агитационные материалы, в оформлении которых использованы его работы, сделанные в 2013 году по заказу The Financial Times для издания Specialist.

По словам художника, «российские власти сказали, что оно использовалось для почтовых открыток, выпущенных небольшим тиражом в небольшом городе». Эквалль намерен обратиться в суд.

На самом деле нижегородское отделение «Единой России» оказалось замешано в этом скандале случайно. Даже российские журналисты регулярно путают два российских города — Нижний Новгород и Великий Новгород.

Также перепутал два города и шведский художник, позже исправивший ошибку в своем посте в социальной сети. Газета с его иллюстрациями была выпущена в Великом Новгороде региональным отделением партии. Работы Эквалля были использованы не только для оформления первой страницы газеты, но и на внутреннем развороте. Ее тираж составил 144 тыс. экземпляров. В масштабах города, население которого составляет почти 222 тыс. человек, назвать тираж предвыборной газеты небольшим можно с трудом.