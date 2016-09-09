Ташкент, 9 сентября, 2016, 15:16 — ИА Регнум. Досрочные выборы президента в Узбекистане пройдут 4 декабря, заявил в журналистам председатель Центральной избирательной комиссии (ЦИК) республики Мирза-Улугбек Абдусаломов.

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«Центральной избирательной комиссией принято решение о проведении выборов президента Республики Узбекистан 4 декабря 2016 года», — отметил Абдусаломов.

Внеочередные выборы в Узбекистане проводятся в соответствии с конституцией страны в связи с кончиной президента Ислама Каримова.

Президент Узбекистана Ислам Каримов был доставлен в больницу 27 августа около в 09:00 в бессознательном состоянии. Спустя несколько дней, 2 сентября, в 20:15 по местному времени наступила остановка сердца, а в 20:55 у Ислама Каримова была констатирована биологическая смерть.