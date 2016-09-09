Париж, 9 сентября, 2016, 14:32 — ИА Регнум. Во французских Альпах сотрудники специальных служб провели успешную операцию по спасению более 30 человек, которые застряли в кабинке фуникулера над горным массивом Монблан. Об этом сообщает ВВС со ссылкой на спасателей.

Hans Канатная дорога

«Все туристы были вызволены из кабинки, — говорится в сообщении. — Часть из них доставлена во французский городок Шамони, другие — в Курмайёр на итальянской стороне Альп».

Сейчас спасательная операция уже завершилась, канатная дорога возобновила свою работу.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, 8 сентября в Альпах в горном массиве Монблан на высоте более 3,7 тыс. метров оказались блокированы 110 человек из-за сломавшегося фуникулера. Спасателям с помощью вертолетов удалось вызволить большинство туристов еще в четверг вечером.

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