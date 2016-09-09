Москва, 9 сентября, 2016, 14:26 — ИА Регнум. Всего 8% россиян арендуют жилье, при этом 72% процента вообще не рассматривают такую возможность. Об этом сообщается в результатах опроса, проведенного в июле Аналитическим центром НАФИ.

Виктор Васнецов. С квартиры на квартиру 1876

35% респондентов планируют снимать жилплощадь в течение года, 15% — в течение двух лет, 17% — не менее трех лет. 9% опрошенных намерены жить в съемном жилье четыре-пять лет, 7% — шесть лет и более.

11% участвовавших в опросе россиян предпочитают арендовать у частного лица, 3% — у юридического, 9% респондентов не принципиально, у кого снимать жилье, 5% затруднились с ответом, оставшиеся 72% вообще не рассматривают возможность жить в съемном жилье.

Подавляющее большинство платит за аренду жилья до 10 тысяч рублей (38%), около трети платят за жилье от 10 до 20 тысяч рублей, еще 7% — от 20 до 30 тысяч. Средняя стоимость аренды жилплощади — 13 140 рублей.

Как пояснила руководитель направления исследований в сфере строительства и недвижимости Аналитического центра НАФИ Светлана Подчалина, в России аренда жилья у юридических лиц (доходные дома) — не самый распространенный способ решения жилищного вопроса. «Такого жилья очень мало представлено на рынке. А если и есть, то его достаточно сложно арендовать и, чаще всего, оно расположено в неудобных с точки зрения транспортной доступности местах, не обеспечено необходимой инфраструктурой, в плохом техническом состоянии», — пояснила эксперт.

Тем не менее, считает Подчалина, именно доходные дома могут стать хорошим инструментом решения жилищного вопроса для многих россиян. Плюсами являются возможность менять место жительства и быть ближе к работе, выбранной школе или детскому саду. В тяжелые времена можно найти жилье подешевле и, наоборот, в лучшие времена для семьи — более комфортное жилье. Арендное жилье также является хорошим решением для молодой семьи, когда нет денег на покупку собственного.

В августе Агентство по ипотечному жилищному кредитованию создало закрытый паевой инвестиционный фонд недвижимости (ЗПИФ), куда вносит выкупаемые для последующей сдачи в аренду апартаменты и квартиры. Нововведение призвано существенно расширить рынок арендного жилья.

Однако министр строительства и ЖКХ РФ Михаил Мень на Совете при президенте РФ по стратегическому развитию и приоритетным проектам выразил сомнение в том, что данный рынок будет востребован в России. Он отмечал, что во многих странах мира значительная часть жилья сдается в аренду, а в крупных городах — до 70%, в России же эта доля пока составляет около 4%, и пока неизвестно, приживется ли этот рынок в стране. Глава российского правительства Дмитрий Медведев в свою очередь отметил, что популярность рынка арендного жилья во многом обусловлена его цивилизованностью и прозрачностью.

АИЖК планирует не только вкладывать в создание доходных домов собственные средства, но и привлекать частные инвестиции. Кроме того, владельцам арендного жилья предлагают давать налоговые льготы. Между тем управляющие паевыми фондами уверены, что идея покупать в ЗПИФ жилье с последующей сдачей в аренду перспективная, но реализовать ее в России сейчас трудно: из-за инфляции и высоких ставок по депозитам рентный бизнес остается нерентабельным.