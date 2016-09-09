Буэнос-Айрес, 9 сентября, 2016, 13:48 — ИА Регнум. Ведущие СМИ Аргентины «Clarin», «La Nacion», «La Prensa» опубликовали заявление исполнительной власти страны с требованием отставки федерального судьи Дэниэля Рафекаса, который отклонил «за неимением доказательств» обвинение против Кристины Фернандес в причастности к убийству прокурора Альберто Нисмана. В опубликованном заявлении Кристина Киршнер и другие члены ее правительства обвиняются и в том, что они пошли на подписание Меморандума о взаимопонимании с Ираном, чтобы прикрыть террористов — «виновников взрыва еврейской ассоциации АМИА в 1994 году».

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13 февраля президенту Аргентины Кристине Киршнер, а также главе МИД и двум политикам было предъявлено обвинение по делу, связанному с терактом 1994 года. Президента и политиков обвинили в сговоре с целью «обеспечить безнаказанность» иранцев, которых Аргентина обвиняет в причастности к взрыву еврейского культурного центра в Буэнос-Айресе в 1994 году. Как ранее сообщало ИА REGNUM, в декабре 2015 года правительство Маурисио Макри заявило, что скандальному делу о гибели прокурора Альберто Нисмана будет дан новый ход. Заказчиком убийства оппозиция считает Кристину Киршнер. 15 января 2015 года прокурор Нисман, который расследовал дело о взрыве в Буэнос-Айресе здания еврейского культурного центра АМИА, подал иск в суд на президента Аргентины Кристину Киршнер и министра иностранных дел Аргентины Эктора Тимермана. 19 января 2015 года, когда Нисман должен был выступить в Федеральной судебной палате, он был найден мёртвым в своей квартире в престижном районе Буэнос-Айреса Пуэрто Мадеро.

Сама Кристина Киршнер уверена, что выдвинутые против нее обвинения имеют политический характер, являются сведением счетов и не имеют ничего общего с реальностью. Эксперты отмечают, что в Аргентине нарастает общественное противостояние, растет градус недовольства действиями администрации нового президента. «Время переговоров окончено, началась борьба», — сказал один из лидеров протеста, сообщает Clarin. Начались манифестации и пикеты против признания социальных протестов уголовными преступлениями и преследования их участников. Всё это, с учётом ранее заведённых дел на бывшего президента страны Кристину Киршнер и президента организации «Матери Майской площади» (Madres de Plaza de Mayo) Эбе де Бонафини подняло градус противостояния до критического уровня, писало ранее ИА REGNUM.