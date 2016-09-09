Краснодар, 9 сентября, 2016, 13:30 — ИА Регнум. В Краснодарском крае дело об ограблениях и убийствах пенсионеров дошло до суда. Как сообщили ИА REGNUM в пресс-службе регионального следственного управления СКР 9 сентября, перед правосудием предстанут трое жителей Белореченска. Их подозревают в целом ряде преступлений, обвинение злоумышленникам предъявлено сразу по четырем статьям УК РФ. Им инкриминируют кражу имущества, незаконное проникновение в жилище, применение опасного для жизни насилия с причинением вреда потерпевшим, а также в убийство.

Цитата из к/с «Преступление и наказание». реж Дмитрий Светозаров. 2007. Россия Владимир Кошевой в роли Раскольникова и Вера Карпова в роли старухи-процентщицы

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Убийца ветерана войны на Кубани получил 15 лет строгого режима

Первое преступление, по версии следствия, злоумышленники совершили в октябре 2013 года. Тогда 30-летний Раджи Смаилов со своим двоюродным братом 35-летним Борисом Смаиловым открыто совершили кражу имущества из дома 85-летнего ветерана Великой Отечественной войны, куда они незаконно проникли. Два года спустя уже с другим подельником младший Смаилов на улице Победы в Белореченске совершили разбойное нападение на пенсионерок. Сестер 75 и 77 лет преступники избили деревянными палками по голове и туловищу. Травмы оказались несовместимы с жизнью.

В ноябре прошлого года от рук злоумышленников погиб ветеран Великой Отечественной войны. На него преступники также совершили разбойное нападение, после чего убили его аналогичным способом.

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На Кубани умер ветеран войны, избитый грабителями

Вину в совершенных преступлениях обвиняемые признали частично. Теперь их дальнейшую судьбу определит Краснодарский краевой суд, куда материалы дела с утвержденным обвинительным заключением направлены для рассмотрения по существу.

Ждать приговора суда обвиняемые будут под стражей.

Как сообщало ИА REGNUM, весной текущего года на Кубани суд вынес суровый приговор убийце ветерана Великой Отечественной войны. Жителя Ейска Ивана Кравчину приговорили к 15 годам лишения свободы, которые он проведет к колонии строгого режима. Преступник сам явился с повинной. Жизни фронтовика злоумышленник лишил из-за возникшего конфликта.