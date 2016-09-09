Ашхабад, 9 сентября, 2016, 12:29 — ИА Регнум. Президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов завершил работу над книгой «Музыка мира, музыка дружбы и братства». Об этом туркменский лидер сообщил в ходе состоявшегося 8 сентября правительственного заседания, посвященного итогам развития экономики страны за восемь месяцев 2016 года, сообщило государственное информагентство.

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По словам Бердымухамедова, в его новом произведении «рассказывается о жизни и творчестве одного из великих туркменских мастеров музыки — Шукур бахши (народного сказителя Шукура — ИА REGNUM ) — сквозь призму миролюбивой добрососедской политики независимой нейтральной Туркмении».

Также туркменский лидер заявил о том, что намерен подарить книгу «Музыка мира, музыка дружбы и братства» всем участникам грядущего заседания Совета старейшин Туркмении, которое должно пройти в Ашхабаде в ближайшие дни, и поручил в этой связи в срочном порядке издать и отпечатать это произведение.

ИА REGNUM напоминает, что президент Туркмении Гурбангулы Бердымухамедов ежегодно пишет по 5 — 7 книг, посвященных здравоохранению, образованию, проблемам водопользования, ахалтекинским скакунам, туркменским коврам и традициям народа страны. Также следует отметить, что в Туркмении и за рубежом регулярно издаются сборники с высказываниями и измышлениями туркменского лидера.