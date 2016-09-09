Москва, 9 сентября, 2016, 12:04 — ИА Регнум. Банк России с 8 сентября приостановил действие лицензии на осуществление страхования, выданной ООО «Страховая компания «Орбита», сообщает регулятор.

Дарья Антонова ИА REGNUM Центральный банк России

Лицензия приостановлена в связи с несоблюдением компанией требований финансовой устойчивости и платежеспособности в части формирования страховых резервов, порядка и условий инвестирования собственных средств и средств страховых резервов.

ООО «Страховая компания «Орбита» не может заключать договора страхования, а также вносить в договора изменения, влекущие за собой увеличение обязательств субъекта страхового дела.

Исполнять свои обязательства при наступлении страховых случаев компания по-прежнему обязана.