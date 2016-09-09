Москва, 9 сентября, 2016, 12:11 — ИА Регнум. Назван новый уполномоченный по правам ребенка в России, им стала президент пензенского благотворительного фонда поддержки, семьи, материнства и детства «Покров», глава регионального исполкома Общероссийского народного фронта Анна Кузнецова. Эксперты, опрошенные ИА REGNUM, положительно оценивают новое назначение. При этом отмечают, что она должна грамотно выстроить системную работу.

Джон Уотерхаус. Больной мальчик в храме Асклепия. 1877

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Заместитель председателя комиссии Общественной палаты РФ по поддержке семьи, детей и материнства Павел Сычёв так прокомментировал данное административное решение: «Назначение Анны было неожиданно, но положительно, потому что, зная ее несколько лет (мы плотно сотрудничали в Общественной палате), могу сказать, что она активный представитель социальной НКО. У нее есть собственный проект «Покров», у нее есть большой опыт по проблемам детей и материнства, она представитель субъекта и знает работу с людьми и тем, кому нужна помощь, не понаслышке».

Сычёв отметил, что Кузнецовой необходимо будет провести тщательный анализ работы бывшего детского омбудсмена Павла Астахова и сделать акцент на выстраивание диалога с представителями общественных организаций и экспертным сообществом для решения имеющихся проблем. «Самое главное, что была проблема у Астахова, — это была определенная закрытость, даже несмотря на все интервью и публичные выступления, он был закрыт. Мы не видели конструктивную повседневную работу, которая должна вестись, а больше замечали его по работе, когда скандальная, катастрофичная ситуация произошла. Хотелось бы ей пожелать выстраивание конструктивной и ежедневной работы», — сообщил он.

Среди первоочередных задач Кузнецовой эксперт назвал поиск и реализацию решений для проблем детей с инвалидностью, проблем в детских оздоровительных учреждениях и проблем образования в специальных дошкольных учреждениях и школах.

Член руководитель проекта «Ванечка», председатель правления межрегиональной общественной организации «Наши дети» Юлия Зимова особо выделила, что новый уполномоченный по правам ребенка является многодетной матерью, активным общественником и имеет опыт в работе организаций по защите детей.

По ее словам, на первом месте сейчас стоит вопрос больных детей. «Есть большой вакуум среди родителей, которые собирают деньги на лечение за границей, но можно делать это и у нас, об этом мало кто знает», — пояснила она.

Зимова также указала на актуальность выстраивания единой политики в отношении кризисных ситуаций.

«Я надеюсь, что новый омбудсмен будет решать системно те вопросы, которые сейчас есть», — подчеркнула она. Часто те, кто занимают должность омбудсмена, могут закрывать те или иные вопросы точечно, но не решать их системно, отметила Зимова. «И очень важно, чтобы у нового омбудсмена была возможность и желание — а это есть на данный момент — решать их именно таким образом, доносить те или иные вопросы до руководства», — сказала она.

«Главное, что у нее есть очень большой опыт, она занималась женщинами в кризисных ситуациях, у нее свой есть центр помощи женщинам и детям, фонд поддержки семьи, материнства и детства «Покров». Это все очень большой и серьезный опыт», — заключила член Общественной палаты.

Ранее президент РФ Владимир Путин отстранил Павла Астахова от должности уполномоченного по правам ребенка. Согласно документу, о ушел в отставку «по собственному желанию». Его пост заняла мать шестерых детей, ранее возглавляющая Ассоциацию организаций в защиту семьи и пензенский исполком Общероссийского народного фронта (ОНФ) Анна Кузнецова.