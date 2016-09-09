В Приморье рост цен на продукты и воду не зафиксирован – Роспотребнадзор
Москва, 9 сентября, 2016, 11:37 — ИА Регнум. https://regnum.ru/news/accidents/2177013.htmlВ Приморском крае на территориях, попавших в зону затопления, повышения цен на продукты питания, бутилированную воду и предметы первой необходимости не зафиксировано. Таковы результаты рейдов по объектам торговли, проведенных Роспотребнадзором, сообщили в ведомстве
Эпидемиологическая ситуация в целом на контролируемых территориях остается стабильной. Уровень заболеваемости острыми кишечными инфекциями (ОКИ) и острыми респираторно-вирусными инфекциями (ОРВИ) не превышает среднемноголетний уровень, характерный для текущего времени года.
В целях профилактики инфекционных заболеваний на территориях, попавших в зону подтопления, проводится вакцинация населения против вирусного гепатита А, кишечных инфекций, гриппа.
Ситуация остается на контроле Роспотребнадзора.
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Как сообщало ИА REGNUM, на территории Приморья в ночь на 28 августа начались дожди, а затем пришел тайфун Лайонрок. За несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. 4 сентября регион настиг ещё один тайфун Намтеун. На территории края введен режим ЧС федерального масштаба. Стихия лишила многих людей жилья. Президент РФ Владимир Путин поручил направить в Приморье 1,2 млрд рублей для помощи пострадавшим.
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