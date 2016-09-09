Волгоград, 9 сентября, 2016, 11:28 — ИА Регнум. В конкурсе символов для новых банкнот, который организован Центробанком, сменился лидер. Теперь на первое место по количеству голосов вышел Иркутск. Иркутский мифический зверь бабр с герба города и озеро Байкал в качестве изображения на новых купюрах достоинством 200 и 2000 тысячи рублей хотят видеть более 56,1 тыс. проголосовавших, передает 9 сентября корреспондент ИА REGNUM со ссылкой на итоги голосования.

твоя-россия.рф Предварительные итоги голосования

Ранее лидировавшее волгоградские достопримечательности — Мамаев курган и скульптура «Родина-мать зовет!» оказались на втором месте. За них голоса отдали более 51,4 тыс. человек. Тройку замывает Севастополь с 38,2 тыс. голосов.

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Как сообщало ИА REGNUM, по итогам второго тура голосования определилась десятка победителей. В нее помимо Иркутска, Волгограда и Севастополя вошли Дальний Восток, Казань, Сочи, Нижний Новгород, Сергиев Посад, Петрозаводск, Владимир.

Третий этап конкурса стартовал 5 сентября и завершится 7 октября.

Напомним, о планах выпустить новые банкноты номиналом 200 и 2000 рублей весной текущего года сообщила председатель Банка России Эльвира Набиуллина. Появится банкноты должны в 2017 году. Общероссийской конкурс по выбору символов на новые банкноты был объявлен в конце июня.