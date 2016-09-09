Анкара, 9 сентября, 2016, 11:09 — ИА Регнум. Генсек НАТО Йенс Столтенберг в интервью телеканалу NTV заявил об усилении присутствия Альянса в Турции, это связано с вопросами обеспечения безопасности на Черном море и борьбы с терроризмом в Сирии и Ираке.

Иван Шилов ИА REGNUM Йенс Столтенберг

По его словам, в Турцию поставлены дополнительные системы противоракетной обороны. Кроме того, воздушное пространство Турции наблюдают самолеты НАТО с системой «Авакс». «Что НАТО может дополнительно сделать для Турции, мы обсудим это с руководством Турции во время визита», — сказал Столтенберг, находящийся в стране.

Он отметил, что на членстве Турции в НАТО никак не скажется попытка военного переворота. «Турция для НАТО очень важный союзник, особенно на Ближнем Востоке», — сказал генсек НАТО.

Напомним, после попытки госпереворота 15−16 сентября Эрдоган упрекнул страны НАТО в недостаточной поддержке его правительству. Генсек НАТО 8 сентября впервые после попытки военного переворота прибыл с визитом в Турцию.