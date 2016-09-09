Москва, 9 сентября, 2016, 10:52 — ИА Регнум. Неудачная оговорка экс-уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова не была истинной причиной его отставки, можно говорить о мести Астахову со стороны компрадорской общественности. Об этом заявил корреспонденту ИА REGNUM 9 сентября первый замглавы фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Михаил Емельянов, комментируя отставку Астахова и назначение на этот пост Анны Кузнецовой.

Dmitry Rozhkov Павел Астахов

Выбор ее кандидатуры президентом РФ свидетельствует о том, что она — «достойный человек», отметил Емельянов.

Депутат выразил сожаление о том, что Павел Астахов покинул этот пост. «Что касается Астахова, мне жаль, что он ушел в отставку с этой должности — та его неудачная оговорка, хотя и имела место, но не думаю, что она была достаточным основанием для того, чтобы он ушел. Отставили его не поэтому: вся вот эта компрадорская общественность, которая на него накинулась за эту фразу, она на самом деле отомстила ему за его принципиальную позицию по иностранному усыновлению и по «закону Димы Яковлева», — полагает парламентарий.

«Астахов был бескомпромиссным, он защищал права российских детей, причем не только в России, но и за рубежом», — добавил Емельянов. По его словам, Астахов был на своем месте и достойно выполнял свои обязанности.

«Президент принял его отставку и назначил другого человека, что ж, значит, будем считать, что другой человек будет достойно справляться с этой работой», — резюмировал депутат Госдумы.

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Президент РФ Владимир Путин подписал указ об освобождении от должности уполномоченного по правам ребенка Павла Астахова. Новым Уполномоченным по правам ребенка в России назначена глава исполкома пензенского ОНФ и оператор президентских грантов Анна Кузнецова.