Астана, 9 сентября, 2016, 10:47 — ИА Регнум. В Казахстане прошло расширенное заседание правительства, интерес к которому был подогрет сменой главы Кабмина накануне.

Burumbator Казахские деньги

Экономика Казахстана пока держится, но показывает малый рост — менее 1%. В Казахстане сложные ситуации или проблемы привычно решают принятием новых программ и законов, перестановками и реорганизациями. Расширенное заседание правительства сопровождалось и тем, и другим.

Накануне, 8 сентября, бывший глава правительства Карим Масимов был переведен на пост председателя Комитета национальной безопасности (и эксперты полагают, что перестановка потянет за собой цепочку кадровых перестановок). А на необходимость усилить существующие программы и разработать новые указал президент Нурсултан Назарбаев, председательствовавший на заседании. Все это — при максимальной экономии средств.

«Казахстан принимал адекватные решения, и, как вы знаете, сумел сохранить положительную тенденцию роста экономики. А также за счет государственной поддержки нам удалось сохранить инвестиционную активность, возобновить рост кредитования экономики. В условиях новой реальности мы должны определить дальнейшие шаги по развитию до конца этого года и в следующем году. Сейчас будет пересматриваться бюджет 2016 года. Кроме того, мы принимаем бюджет на последующие три года. Все это мы должны обсудить, прежде чем отправить в парламент для утверждения», — сказал Назарбаев, открывая заседание.

Экономика страны пока растет, но весьма скромно — это следовало из доклада министра национальной экономики Куандыка Бишимбаева.

«Экономика за август выросла на 0,1%. Таким образом, по итогам восьми месяцев текущего года рост ВВП составил 0,3%. В целом, надо сказать, что с июня наметился положительный рост экономики», — отметил министр.

При этом Бишимбаев подчеркнул, что у соседей все тоже не очень радужно: «Хоть рост и небольшой, но ситуация в Казахстане сложилась лучше, чем в наших ближайших странах-партнерах. Падение ВВП наблюдалось в России, Белоруссии, Киргизии и ряде других стран».

Примечательно, что небольшой, но все же рост экономики был достигнут за счет несырьевого сектора — увеличения выпуска в строительстве (на 6,7%), транспортной сфере (на 4,2%), сельском хозяйстве (на 4,9%), обрабатывающей промышленности (на 0,7%) и секторе услуг (на 0,4%). За 8 месяцев 2016 года рост обрабатывающей промышленности составил 0,7%.

В сырьевом секторе, в горнодобывающей промышленности, напротив, наблюдается снижение на 4,8% — результат сокращения добычи нефти (на 4,9%), угля (на 6,5%) и железной руды (на 15,8%). При этом выросла добыча природного газа (на 3,5%) и руд цветных металлов (на 9,1%) за счет ввода новых месторождений Бозшаколь и Актогай.

Министр отметил, что выросло производство металлургической продукции, продуктов питания, нефтепереработки, пластмассы, фармации. В сельском хозяйстве объем производства увеличился на 4,9%.

В структуре экспорта также выросла доля несырьевых товаров.

Бишимбаев отметил рост объемов и в строительстве — на 6,7%.

В целом было не раз сказано, что для экономики страны в кризисных условиях хорошим подспорьем стали государственные программы и инвестиции.

В этой части президент дал понять, что возможности государства ограничены, и это надо учитывать. Назарбаев заявил, что необходимо «сократить неэффективные субсидии», «прекратить финансировать проекты местного значения за счет республиканского бюджета», «жестко регламентировать трансферты из Национального фонда».

Однако на основных направлениях поддержка будет сохранена и усилена. Президент поручил выделить 74 млрд тенге (17 млрд рублей) на ускорение реализации начатых проектов по развитию транспортной инфраструктуры. Правительство должно дополнительно профинансировать индустриальную программу на сумму 112 млрд тенге (21,2 млрд рублей). При этом Назарбаев подчеркнул, что «в новой пятилетке индустриальной программы ориентиром должна быть несырьевая экспортная продукция».

Также правительству было поручено выделить дополнительное финансирование на поддержку агропромышленного комплекса в размере 97 млрд тенге (18,4 млрд рублей) в 2016 году.

Президент намерен поддержать и растущий сектор строительства — он поручил разработать Программу жилищного строительства «Нурлы Жер» (в переводе с казахского — «светлая земля» — ИА REGNUM ), интегрировав в нее вопросы из действующих программ.

«Давайте рассмотрим удешевление ипотеки, выдаваемой коммерческими банками», — предложил также Назарбаев. И при этом подчеркнул: «Но люди должны понимать, что бесплатных квартир не будет».

Глава государства дал еще ряд различных поручений, многие из которых касались сельского хозяйства: принять меры по организации кооперативов на селе, усовершенствовать систему субсидирования в АПК, а также «взять на контроль ситуацию с сибирской язвой». Также президент поручил правительству провести повторную инвентаризацию подведомственных учреждений центральных госорганов, а также разработать и внести предложения по совершенствованию межбюджетных отношений.

Нацбанку и правительству поручено заняться восстановлением долгосрочной кредитной активности.

В целом президент указал, что необходимо обеспечить стабильность цен и не допустить роста тарифов на услуги естественных монополий, нужно добиться снижения инфляции до 6−8% в 2016 и в 2017 годах «для обеспечения макроэкономической стабильности».

Были озвучены и другие цифры, предложения и поручения.

«Для исполнения данных задач поручаю правительству провести уточнение республиканского бюджета на текущий год», — распорядился президент, который напоследок пожелал участникам заседания «здоровья и результатов в работе».

Отметим, что принципиально новых решений или кардинальных перемен на расширенном заседании заявлено не было.

Напомним, как отметил политолог Марат Шибутов, одной из причин смещения Карима Масимова с поста премьер-министра стало «отсутствие новой экономической политики, которая должна была быть разработана летом».

Вероятно, это станет задачей для нового главы правительства, состав которого еще может измениться, как считают эксперты, хотя глава государства объявил, что «особо больших перемен не будет».