Пекин, 9 сентября, 2016, 10:43 — ИА Регнум. Бывший нападающий футбольного клуба «Зенит» (Санкт-Петербург) Халк, который выступает за китайский клуб «Шанхай СИПГ», полностью восстановился после травмы. Об этом сообщил сам бразильский спортсмен в социальной сети Instagram.

Вячеслав Евдокимов Футболист Халк

«После 2-х месяцев без игры из-за травмы я готов делать то, что больше всего люблю, — написал Халк. — Играть в футбол. Вперед, «Шанхай СИПГ»!».

Как ранее сообщало ИА REGNUM, бразильский нападающий Халк покинул петербургский «Зенит» и перешел в китайский «Шанхай СИПГ» в конце июня 2016 г. По предварительным данным, сумма трансфера составила 55 миллионов евро.

Халк провел за сборную Бразилии 46 матчей, в которых отличился 12 раз.

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