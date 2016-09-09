Тегеран, 9 сентября, 2016, 11:14 — ИА Регнум. Иран приостановил высокий рост добычи нефти за последние три месяца. Предполагается, что Тегеран, несмотря на все попытки, не справляется с задачей по достижению досанкционного уровня производства нефти. Об этом пишет сегодня, 9 сентября, агентство Reuters со ссылкой на свои источники в ОПЕК.

Иван Шилов ИА REGNUM Нефть

Так, в июне добыча нефти в ИРИ составила 3,64 млн баррелей в сутки. Для сравнения в июне 2015 года, когда США и ЕС еще не отметили свои экономические антииранские санкции, этот показатель составила всего 2,84 млн баррелей в сутки. После снятия ограничительных мер Иран стал быстрыми темпами наращивать объемы производства. Однако, как отмечает издание, если в июне этого года производство достигло 3,64 млн баррелей нефти в сутки, то в августе, согласно сведениям источника в ОПЕК, было добыто даже немного меньше — 3,63 млн баррелей в сутки.

Напомним, что в 2012 году против Ирана были введены экономические санкции за ядерную программу страны. Отменены они были лишь в январе 2016 года США и Евросоюзом после того, как сторонам удалось договориться насчет ядерной программы страны, в чем приняла активное участие Россия. За время действия санкций Иран значительно снизил уровень производства нефти и утратил долю на рынке, она в основном досталась Саудовской Аравии. После снятия ограничительных мер Тегеран объявил, что за год намерен довести производство черного золота до досанкционных показателей — 4 млн баррелей в сутки.

Эти планы Ирана и стали главным препятствием для того, чтобы в апреле этого года в Дохе члены ОПЕК и страны, не входящие в картель, подписали соглашение о заморозке объемов добычи нефти для того, чтобы повысить цены. ИРИ заранее объявила, что не станет замораживать производство сразу после того, как со страны были сняты санкции. Российский министр энергетики Александр Новак призвал тогда с пониманием отнестись к такой позиции Ирана и сказал, что несправедливо было бы требовать от ИРИ сейчас подписывать соглашение о «заморозке». Однако в итоге Саудовская Аравия все же отказалась участвовать в сделке, так как в ней не принимал участие Иран. Соглашение так и не было подписано, хотя сама информация в СМИ о готовящейся встречи в Дохе значительно подтолкнула цены на нефть вверх.

Как ранее писало ИА REGNUM, 5 сентября Россия и Саудовская Аравия подписали заявление о готовности работать вместе над стабилизацией цен на нефть. Стороны договорились и о создании совместной рабочей группы. Иран, в свою очередь, заявил, что готов поддержать усилия ОПЕК по стабилизации цен на нефть. Специально, чтобы уговорить иранские власти принять участие в процессе стабилизации цен на нефть, и в частности в обсуждении возможности заморозки объемов добычи нефти в Тегеран приезжал генсек ОПЕ Мухаммед Баркиндо. После встречи с ним иранский министр нефти Бижан Намдар Зангане сказал, что ИРИ готова поддержать любые меры картеля по стабилизации ситуации на мировом рынке. При этом Зангане не сказал, готов ли Иран подписать соглашение о «заморозке». Это кажется весьма маловероятным, так как ранее тот же Зангане уже заявлял, что Иран поддержит ОПЕК, но объемы добычи замораживать не собирается.