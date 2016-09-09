Тверь, 9 сентября, 2016, 10:05 — ИА Регнум. Избирательная комиссия Тверской области отказала в удовлетворении требования членов избиркома, назначенных КПРФ, отменить регистрацию двух из трех кандидатов в губернаторы. Решение было принято накануне, 8 сентября, сообщили корреспонденту ИА REGNUM в облизбиркоме.

Выборы

Избирательная комиссия не увидела в действиях кандидатов нарушения действующего законодательства и, соответственно, оснований для удовлетворения жалобы.

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Как ранее сообщало ИА REGNUM, на прошлой неделе два члена избирательной комиссии Тверской области с правом совещательного голоса от КПРФ — Алексей Канов и Сергей Савченко — направили заявление в облизбирком об аннулировании регистрации кандидатов на должность губернатора Ильи Клейменова («Коммунисты России») и Антона Морозова (ЛДПР). Основанием для отмены регистрации заявители посчитали участие в сборе подписей для прохождения муниципального фильтра главы штаба кандидата от «Единой России» врио губернатора Игоря Рудени с использованием «преимуществ своего служебного положения».

В случае если бы жалоба была удовлетворена, у Игоря Рудени не осталось бы конкурентов, и выборы оказались под угрозой отмены.

В конце июля облизбирком отказал в регистрации кандидату от КПРФ Вадиму Соловьеву. Он обжаловал решение в областном, а затем в Верховном суде, однако в обоих случаях суд поддержал решение избиркома.

Таким образом, 18 сентября жителям региона предстоит выбирать из трех кандидатов в губернаторы — Игоря Рудени («Единая Россия»), Ильи Клейменова («Коммунисты России»), Антона Морозова (ЛДПР).

Накануне, 8 сентября, избиркому было передано 1 миллион 94 тысячи 432 экземпляра избирательных бюллетеней для выборов губернатора. Бюллетени на выборы депутатов Госдумы и ЗС были переданы ранее. Всего каждому избирателю региона предстоит поставить отметки как минимум в пяти бюллетенях (там, где состоятся местные выборы — в шести).

В последний раз прямые выборы губернатора в Тверской области проходили в 2003 году. Тогда явка составила 58%. На пост претендовали 11 кандидатов, в том числе и действующий на тот момент губернатор Владимир Платов, набравший всего 12,3% голосов. По итогам второго тура победил Дмитрий Зеленин, который руководил областью до 2011 года (на второй срок он уже был назначен). Сменил его в 2011 году Андрей Шевелев, который в марте 2016 года ушел досрочно в отставку.