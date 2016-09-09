Пхеньян, 9 сентября, 2016, 09:19 — ИА Регнум. Вооруженные силы Северной Кореи успешно провели пятое в своей истории испытание ядерного оружия. Соответствующее сообщение, как передает ВВС, вышло в эфир государственного телевидения Северной Кореи.

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«Испытание проводилось на полигоне на севере страны, и в его ходе взорвали самую мощную боеголовку в истории ядерной программы», — говорится в сообщении диктора.

При этом местный телеканал отмечает, что ученые, которые разрабатывали ядерную бомбу, уже принимают поздравления от официальных лиц страны.

Ранее генеральный секретарь кабинета министров Японии Есихидэ Суга и президент Южной Кореи Пак Кын Хе подтвердили информацию о том, что Северная Корея в пятницу утром, 9 сентября, провела очередное ядерное испытание. К такому выводу специалисты стран пришли, изучив сейсмическую активность на полуострове.

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