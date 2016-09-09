Пекин, 9 сентября, 2016, 09:18 — ИА Регнум. Согласно заявлению, опубликованному на официальном сайте внешнеполитического ведомства КНР, Пекин решительно осуждает Пхеньян за проведение новых ядерных испытаний.

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В заявлении подчеркивается, что Китай выступает за скорейшую денуклеаризацию Корейского полуострова. С критикой в адрес КНДР уже выступили Япония и Южная Корея, пишет «Жэньминь жибао».

В феврале 2016 г. заместитель министра иностранных дел КНР Чжан Есуй выступил с поддержкой резолюции Совета Безопасности ООН, направленной на ограничение ядерной программы Северной Кореи.

Китайский дипломат поддержал идею введения санкций в отношении КНДР. Однако, по мнению замглавы МИД КНР, фундаментальное решение проблемы следует искать путем переговоров и диалога.

Как сообщало ИА REGNUM ранее, Вооруженные силы Северной Кореи в пятницу утром, 9 сентября, провели очередное ядерное испытание. По оценкам южнокорейских экспертов, мощность ядерного заряда, испытанного в КНДР, составила 10 килотонн.