Москва, 9 сентября, 2016, 08:58 — ИА Регнум. В I полугодии 2016 года региональная картина кризиса изменилась несущественно. Такое мнение высказала ведущий научный сотрудник Центра анализа доходов и уровня жизни Высшей школы экономики Наталья Зубаревич, передает 8 сентября корреспондент ИА REGNUM.

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Наиболее острыми проблемами остаются спад доходов населения и потребления в подавляющем большинстве регионов. Несколько уменьшилось число регионов, в которых продолжалось снижение инвестиций, при этом в 2/3 регионов сокращаются объемы жилищного строительства. В то же время стало меньше регионов со спадом промышленности. Состояние бюджетов регионов не изменилось. Как и годом ранее, дефицит имели 2/3 регионов, к концу 2016 года их число вырастет. Объем долга не сократился, неизменен и список наиболее закредитованных регионов России, а в структуре долга заметно снизилась доля дорогих кредитов банков за счет бюджетных кредитов Минфина.

Промышленность и инвестиции

В первые 7 месяцев 2016 г. спад в промышленности продолжался в 31 регионе, в обрабатывающих отраслях — в 36 регионах (в 2015 г. — 35 и 42 соответственно). Среди промышленных регионов наиболее значительные темпы спада за январь-июль 2016 г. показали Владимирская (-13%), Оренбургская, Омская и Челябинская области (-5−7%). Сильное падение производства (-8−12%) произошло также в менее развитых регионах Дальнего Востока (Амурская обл., Еврейская АО, Чукотский АО), в республиках Бурятия и Мордовия.

Заметно растет промышленное производство, причем второй год подряд, в некоторых регионах с крупными предприятиями ВПК (Брянская, Ростовская области — 13−14%, Тульская область — 7%), зафиксирован рост в отдельных регионах (Кемеровская, Сахалинская области — 8−12%).

В отличие от промышленного производства, спад инвестиций продолжается (4,3% в 1-ом полугодии 2016 г.). Инвестиции сократились в 48 регионах, это меньше, чем в 2015 г., когда число регионов с отрицательной динамикой достигло 56.

Наиболее значительный рост инвестиций в I полугодии 2016 г. характерен в основном для регионов с небольшим их объемом, это эффект низкой базы, за исключением Ленинградской, Тюменской областей, нефтегазодобывающих республик Коми и Якутия. География инвестиций по-прежнему ориентирована на регионы с явными конкурентными преимуществами — ресурсными и агломерационными. Ведущие нефтегазодобывающие Ханты-Мансийский и Ямало-Ненецкий АО суммарно получили 14% всех инвестиций в стране, с Тюменской областью — более 16%.

Еще одна группа лидеров — крупнейшие агломерации. На Москву пришлось 11% всех инвестиций, на Московскую область и Санкт-Петербург — по 4%. Заметную долю инвестиций имеют также Татарстан (4%), Красноярский край (3,5%), Сахалин (2%), что во многом связано с добычей нефтегазовых ресурсов. В Краснодарском крае (его доля — менее 3%) инвестиции падают третий год подряд.

Строительство и ввод жилья

Трехлетний инвестиционный спад сопровождается негативной динамикой строительства. Падение объемов строительства за январь-июль 2016 г. в целом по стране составило 5,2% и отмечалось в 48 регионах. Среди экономически развитых регионов наиболее сильный спад наблюдается в Ростовской области (-36%), Калужской области и Краснодарском крае (-24%), Нижегородской, Новосибирской, Кемеровской областях (-15−20%), Ханты-Мансийском АО и Челябинской области (-11%). В то же время в Москве, Санкт-Петербурге, Татарии объем строительства вырос на 4−7%. Некоторые развитые регионы продемонстрировали еще более высокие темпы роста строительства (Ленинградская, Самарская области, Красноярский край, Ямало-Ненецкий АО, Якутия — 8−22%).

Сокращение платежеспособного спроса населения привело к снижению показателей ввода жилья. Максимальный спад пришелся на I полугодие 2016 г. (-9,2%), за январь-июль 2016 г. темпы спада меньше (-7,4%), но это следствие эффекта более низкой базы. Сокращение произошло в 54 регионах, наиболее показательна динамика в регионах с большим жилищным строительством. Картина неоднозначная: в Московской области с максимальным объемом ввода жилья (более 10% от общероссийского) продолжался рост (+6%), в то время как в Москве ввод жилья сократился на 28%. И наоборот, в Санкт-Петербурге ввод жилья вырос на 9% на фоне незначительного сокращения в Ленинградской области. Во всех других регионах со значительными объемами ввода жилья динамика была негативной: в Краснодарском крае, Ростовской области, в Татарии и Башкирии — спад на 2−7%, в Тюменской области — на треть.

Социальные показатели

Социальные индикаторы также показывают разную динамику. По данным за май-июль 2016 г., уровень безработицы остается минимальным (5,5%). Неполная занятость, динамика которой лучше отражает со — стояние рынка труда российских регионов, во II квартале 2016 г. также почти не изменилась. Повышенную долю занятых неполное рабочее время имеют республики Крым, Чувашия, Самарская, Ульяновская, Тверская и Ивановская области (5,2−7,3% от списочной численности работников во II квартале 2016 г. при среднероссийском показателе 3,4%), а повышенную долю находящихся в отпусках без сохранения зарплаты — Челябинская, Свердловская области и Республика Марий Эл (9,5−11,8% при среднем показателе 7,3%).

Кризис пока слабо влияет на региональные рынки труда, болевые точки иные. Важнейшая из них — снижение реальных доходов населения, которое продолжилось в 2016 г., спад за I полугодие составил 4,8%. По данным Росстата, сокращение продолжалось в подавляющем большинстве регионов, за исключением части регионов Центра, Татарии, Краснодарского края и некоторых республик Северного Кавказа (данные по этим республикам наименее достоверны), а также Республики Крым. Менее сильное падение реальных доходов в Центре и в части регионов Юга можно отчасти объяснить более устойчивой динамикой оборонной и пищевой промышленности, хотя достоверность региональной статистики доходов населения весьма относительна. Значительные темпы спада доходов в регионах Востока страны, Уральского и Приволжского ФО.

Такими же темпами сокращалось и потребление населения: спад розничной торговли за январь-июль 2016 г. составил 5,6% к аналогичному периоду 2015 г., он охватил 75 регионов. В их числе все регионы Урала, Сибири, почти все регионы Северо-Запада (за исключением Ленинградской области) и Приволжского ФО. По данным статистики, особенно сильное снижение розничной торговли произошло в Москве (-12%) и в Омской области (-17%), что существенно хуже динамики доходов их населения и поэтому вызывает сомнения.

Бюджеты регионов

В I полугодии 2016 г. сохранились острые проблемы бюджетов регионов — дефицит и большой долг. Регионам трудно избежать дефицита, поскольку номинальные доходы консолидированных бюджетов выросли только на 2,7% (из-за почти нулевого роста поступлений налога на прибыль и снижения трансфертов на 12%), а расходы — на 5,7%.

Быстрее всего росли расходы регионов на национальную экономику (на 11%). Этот рост в значительной степени обеспечен Москвой, так как на столицу приходится четверть суммарных расходов бюджетов регионов на национальную экономику. Расходы московского бюджета по этой статье выросли на 20%, в том числе на дорожное хозяйство — на 57%. Еще одна особенность столицы — приоритет расходов на благоустройство (рост на 37%). В первой половине 2016 г. доля расходов на эти цели превысила 9% всех расходов бюджета, в остальных регионах она составляет 1−2%. В результате на Москву приходится 59% всех суммарных расходов бюджетов регионов на благоустройство.

Социальные расходы в большинстве регионов не сокращались из-за приближения выборов. Исключений немного, среди них — Москва, третий год подряд снижающая расходы бюджета на образование (на 7% в I полугодии 2016 г.), несмотря на огромный профицит бюджета. Заметно выросли расходы бюджетов регионов на социальную защиту населения (статья «социальная политика») — на 6%, что типично для предвыборных периодов, рост расходов на образование (на 3%) и здравоохранение (на 2,5%, вместе с расходами территориальных фондов обязательного медицинского страхования — на 3,6%) был минимальным.

Дефицит бюджетов остается острой проблемой, но она «закамуфлирована»: суммарно по всем регионам дефицита в I полугодии 2016 г. не было, как и в I полугодии 2015 г. Профицит в 276,6 млрд рублей получен за счет огромного превышения доходов над расходами в бюджете Москвы (178,7 млрд рублей) и Сахалина (61,6 млрд рублей), а также значительных профицитов бюджетов Ханты-Мансийского АО (20 млрд рублей), Тюменской области (17 млрд рублей), Ленинградской области и Санкт-Петербурга (по 14−15 млрд рублей).

Дефицит бюджета за I полугодие 2016 г. имели 52 региона, годом раньше — 50, суммарный дефицит этих регионов несколько меньше, чем в I полугодии 2015 г. (109 и 120 млрд рублей соответственно). Судя по полугодовым данным, к концу 2016 г. острота проблемы дефицита окажется не меньшей, чем в прошлом году, поскольку дисбаланс бюджетов регионов резко усиливается в ноябре-декабре из-за роста расходных обязательств.

Объем долга регионов России на 1 августа 2016 г. (2,66 млрд рублей) не изменился по сравнению с началом года, но его структура улучшилась: доля дорогих кредитов банков сократилась с 44 до 35%, а доля сверхдешевых бюджетных кредитов выросла с 34 до 45% благодаря дополнительному кредитованию Минфином. Такое же улучшение структуры долга происходило и летом 2015 г., но к концу года регионам пришлось опять брать дорогие кредиты банков, чтобы выполнить расходные обязательства.

Не изменился и список наиболее закредитованных регионов: самый большой долг относительно собственных (налоговых и неналоговых) доходов бюджета имеют республики Мордовия (185%), Хакасия и Костромская область (122−125%), республики Северная Осетия, Карелия, Удмуртия, Смоленская и Астраханская области (100−111%). Еще в 12 регионах долг составляет от 80 до 100% собственных доходов бюджетов при среднем показателе 35%. Проблема «заморожена» и не решается.