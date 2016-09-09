Пекин, 9 сентября, 2016, 08:15 — ИА Регнум. Столичная Комиссия здравоохранения и планирования семьи сообщила о мерах, принимаемых для обеспечения должного ухода за новорожденными и их мамами. В начале сентября стало известно, что в родильных отделениях пекинских медицинских учреждений появятся дополнительные 1000 больничных коек.

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Отмена многолетней политики «Одна семья — один ребенок» уже привела к резкому увеличению рождаемости в стране, в особенности в крупных городах. Так, в будущем году, как ожидают специалисты, в Пекине будет установлен рекорд рождаемости — на свет должны появится около 3,3 млн младенцев, пишет «Бэйцзин ваньжи».

Комиссия здравоохранения и планирования семьи выделит правительственные субсидии больницам, которые смогут увеличить количество койко-мест путем переоборудования помещений и установки дополнительных кроватей. К лету 2017 г. на работу в роддома столицы КНР будут приняты не менее 800 новых акушерок.

Как подчеркнули чиновники, каждая из женщин получит высококачественную медицинскую помощь вне зависимости от загруженности больницы или родильного дома.

Замглавы главного медицинского органа Пекина Гун Юйтянь сообщил, что количество зарегистрированных беременных женщин увеличилось с 30 тыс. в декабре прошлого года до 36 тыс. в марте 2016 г.