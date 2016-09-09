Вашингтон, 9 сентября, 2016, 03:59 — ИА Регнум. Американские биологи назвали новый вид карликового плоского червя-паразита, обитающего в крови черепах, в честь президента США Барака Обамы, передаёт Associated Press.

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Сообщается, что паразит получил название Baracktrema obamai. Учёные отмечают, что не стремились нанести оскорбление американскому президенту, а выбранное ими название, напротив, является честью для Обамы.

«Иногда люди готовы заплатить тысячи долларов, чтобы в честь них назвали какую-нибудь особь», — приводит слова профессора биологии колледжа Сент-Мэри в Индиане Томаса Платта телерадиокомпания «Би-би-си».

Как передавало ИА REGNUM, неделей ранее в честь президента США Барака Обамы был назван новый вид рыб, обнаруженный на Гавайях.

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