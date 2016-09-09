Сана, 9 сентября, 2016, 03:32 — ИА Регнум. Совет безопасности ООН призывает все стороны конфликта в Йемене прекратить военные действия и требует соблюдения условий прекращения огня, согласованных в апреле, сообщает Associated Press 9 сентября.

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В заявлении Совета безопасности, опубликованном в четверг, также озвучено требование к повстанцам-хустиам и правительственной коалиции, возглавляемой Саудовской Аравией, о возобновлении мирных переговоров. Их должен возглавить Специальный посланник ООН Исмаил Ульд Шейх Ахмед.

Известно, что реакция Совбеза ООН была вызвана сообщением об очередном авианалете правительственной коалиции в провинции Амран, к северу от Саны, жертвами которого стали как минимум девять мирных жителей, в том числе четверо детей.

ООН: Около 10 тыс. человек погибли в результате конфликта в Йемене

Сведения о потерях среди мирного населения в результате атак авиации саудитов регулярно поступают из Йемена, охваченного гражданской войной. По данным ООН, за 18 месяцев конфликта жертвами войны в Йемене стали не менее 10 000 человек, число перемещенных лиц приблизилось к 2,5 миллионам, 14 из 26 миллионов жителей Йемена нуждаются в гуманитарной помощи.