Мосул, Ирак, 9 сентября, 2016, 02:05 — ИА Регнум. Глава военной разведки США заявил, что армия готова к «трудной и длительной» битве за Мосул, сообщает Fox News 8 сентября.

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Генерал Винсент Стюарт считает, что операция по освобождению Мосула неизбежна, но начнется не раньше, чем через два-три месяца. При этом борьба с исламистами в Мосуле будет «трудной и длительной» — по заявлению генерала, сделанному на Форуме по проблемам безопасности в четверг, выбить «Исламское государство» (террористическая организация, запрещенная в России) из города удастся не менее чем за два года.

Журналисты сообщают, что, по данным военной разведки США, исламисты имеют «огромное количество» укреплений и подземных ходов в городе, что делает быструю победу над ними невозможной. Кроме того, во втором по размеру городе Ирака и прилегающих районах до сих пор находятся около миллиона мирных жителей, которых ИГИЛ (запрещена в России) может использовать в качестве «живого щита».

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Стоит отметить, что слова представителя военной разведки Пентагона расходятся с заявлениями, которые ранее делали военные и высшие должностные лица Ирака и США.

Так, премьер-министр Ирака Хайдер аль-Абади на конференции в Багдаде, которая состоялась на прошлой неделе, повторил обещание правительства «освободить Мосул до конца года».

В конце августа о том же заявлял глава Центрального командования США, генерал Джозеф Вотел. По его словам, иракские силы «находятся на пути» к освобождению Мосула, и, по его оценке, «это возможно сделать до конца года».

О «скором взятии Мосула» в августе также говорил командующий курдскими отрядами, шейх Джафар Мустафа Рудав. Причем, по его словам, первыми войти в город должны именно отряды пешмерга — в некоторых районах курды находятся «всего в семи километрах от Мосула, гораздо ближе, чем иракская армия».

Наконец, раньше всех, в апреле 2016 года, об освобождении Мосула «до конца года» заявлял президент США Барак Обама — по его словам, к этому времени США «создадут условия, при которых Мосул падет».

Боевики-исламисты «Исламского государства» (запрещена в России) захватили иракский город Мосул ещё в июне 2014 года. Город сдался боевикам практически без сопротивления. Именно здесь лидер террористической организации Абу Бакр Аль-Багдади заявил о создании «халифата», в Мосуле и Ракке находятся основные силы исламистов.