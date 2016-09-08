Кливленд, США, 8 сентября, 2016, 22:52 — ИА Регнум. Кандидат в президенты США от Республиканской партии Дональд Трамп говорит, что был против войны в Ираке, несмотря на обвинения демократа Хилари Клинтон в том, что он якобы поддерживал интервенцию, передаёт Reuters.

ИА REGNUM

Трамп, воспользовавшись случаем во время речи в чартерной школе в Кливленде, опроверг заявление Клинтон о том, то его позиция по Ираку была схожа с её. Она в 2003 году проголосовала за войну, как и сенатор из Нью-Йорка, но позднее сняла с себя ответственность.

На форуме канала NBC 7 сентября Клинтон сослалась на интервью Трампа, данное в 2002 г. радиостанции Howard Stern и выражающее поддержку боевым действиям в Ираке.

Сам Трамп подметил, что дал много других интервью ближе к началу войны, в которых назвал её плохой идеей. Некоторые из своих комментариев 2003—2004 гг. миллиардер прочёл с листов бумаги.