Екатеринбург, 8 сентября, 2016, 18:30 — ИА Регнум. Кандидат в депутаты Законодательного собрания Свердловской области Евгений Зяблицев продолжит избирательную кампанию. Суд подтвердил правомочность его регистрации в качестве кандидата по Октябрьскому одномандатному избирательному округу № 10. Об этом сообщили в пресс-службе Свердловского областного суда корреспонденту ИА REGNUM.

Scott Maxwell Выборы

Административный иск был подан конкурентом Евгения Зяблицева известным исполнителем песен и бизнесменом Александром Новиковым. Известный бард, который идёт на выборы самовыдвиженцем, посчитал, что кандидат от «Российской партии пенсионеров за справедливость» занимался подкупом избирателей. Однако суд счёл доводы истца неубедительными и отказал в требованиях.

Сегодня, 8 сентября, суд также подтвердил полномочия кандидата в депутаты Законодательного Собрания Свердловской области Андрея Кабанова. Иск против него подала в суд кандидат от КПРФ Ольга Тоболкина, которая является его конкурентом по Верх-Исетскому одномандатному избирательному округу № 6. По её мнению президент «Города без наркотиков» Андрей Кабанов, который баллотируется от ЛДПР, нарушил правила агитации. Однако суд не счёл её доводы убедительными и отказал в административном иске.

Таким образом, Андрей Кабанов и Евгений Зяблицев продолжат участие в предвыборной гонке.