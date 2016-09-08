Кишинёв, 8 сентября, 2016, 18:13 — ИА Регнум. «Без Румынии Молдавии не выстоять, нас оккупируют — точно, как Крым», — заявил лидер Либеральной партии (ЛП) Молдавии Михай Гимпу на встрече с послом США в Кишиневе Джеймсом Петтитом, передает корреспондент ИА REGNUM.

Галочка

Как сообщили в пресс-службе ЛП, встреча была посвящена стартующей в Молдавии президентской предвыборной кампании, в рамках которой Гимпу является одним из кандидатов.

На встрече он попытался убедить посла США в неизбежности объединения Молдовы с Румынией. По его утверждению, в Молдавии и Румынии живет один народ и популярность идеи объединения «двух румынских государств» в молдавском обществе растет. «Сегодня и часть этнических меньшинств, проживающих на территории РМ, желают объединения с Румынией, так как осознали, что у них одна жизнь, которую следует прожить в безопасности и благополучии, что может гарантировать только Румыния», — заявил Гимпу.

«Суверенное решение о том, куда должна двигаться Молдавия, принадлежит народу, и никто не может нам указывать, куда нам идти и с кем объединяться. Кровь — не водица, господин посол», — добавил он.

Как сообщили кишиневскому изданию NewsMaker в посольстве США, реакция посла на заявления Гимпу была следующей: «Посол признал, что существующие различные мнения по этому вопросу (об объединении с Румынией) должны уважаться и обсуждаться в конструктивном ключе. Он отметил, что решение о будущем РМ должно отражать волю всего молдавского народа».

Ранее, как сообщало ИА REGNUM, в Кишиневе и Бухаресте разгорелся скандал, связанный с заявлением посла США в Молдавии Джеймса Петтита, который в поздравительном выступлении по случаю 25-летия независимости Молдавии заявил, что объединение республики с Румынией не является реалистичным и не улучшит положение жителей страны.

Политики и чиновники румыноунионисты из Кишинева и Бухареста резко раскритиковали заявление Петтита, обвинив его в предательстве и назвав пособником Сталина, которого румыноунионисты считают создателем Молдавии и молдавской национальной и языковой идентичности.

Справка ИА REGNUM :

Согласно сегодняшней официальной позиции Румынии, разделяемой также бессарабскими сторонниками румыноунионизма, «Республика Молдова» является «вторым румынским государством», молдаване — «румынами», молдавский язык — «румынским». При этом, согласно официальным данным переписи 2004 года, обнародованным Национальным бюро статистики «Республики Молдова», румынами себя назвали 2,2% жителей республики, молдаванами — 75,8%, 78,4% молдаван родным языком указали молдавский язык, 18,8% — румынский.

Между тем сама постановка Бухарестом вопроса о молдавских и украинских «румынах» искусственна, поскольку, помимо того, что румынская идентичность исторически вторична по отношению к молдавской, формирование румын, как нации, происходило на части территории современной Румынии — в Валахии и Молдавии — во второй половине XIX века, когда Бессарабия уже была в составе Российской империи, а Буковина — в составе Австро-Венгрии. Однако факты оккупации этих территорий с 1918 по 1940 г. и с 1941 по 1944 г. до сих пор служат для Бухареста поводом объявлять молдавское население этих территорий «румынами» и претендовать на ту или иную степень своего влияния и присутствия в регионе.

В настоящее время, согласно опросу «Барометр общественного мнения», за объединение с Румынией выступает около 21% жителей Молдавии, около 53% против, остальные — не определились.