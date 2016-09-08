Кишинёв, 8 сентября, 2016, 17:17 — ИА Регнум. Апелляционная палата молдавского города Бельцы отменила решение суда Кишинева о регистрации инициативной группы по организации референдума по вопросу отставки мэра Кишинева Дорина Киртоакэ. Как передает корреспондент ИА REGNUM, представители инициативной группы назвали решение суда нарушением прав граждан на проведение референдума.

Dorin Chirtoacă Дорин Киртоакэ

Они также намерены обжаловать решение Бельцкого суда в Высшей судебной палате Молдавии, и в случае если оно будет сохранено — обратиться в Европейский суд по правам человека — «чтобы вся Европа знала, как в Молдове работает демократия, и как соблюдаются права граждан».

Референдум планировалось организовать в один день с президентскими выборами в Молдавии, намеченными на 30 октября.

Дорин Киртоакэ является вице-председателем прорумынской Либеральной партии, которая входит в правящую в Молдавии коалицию.