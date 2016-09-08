Стокгольм, 8 сентября, 2016, 18:39 — ИА Регнум. Сегодня, 8 сентября, в Риксдаге депутаты обсуждают план строительства второй нитки газопровода «Северный поток», которая должна пройти по дну Балтийского моря через экономическую зону Швеции, сообщает Sverige Radio.

gazprom.ru Строительство «Северного потока — 2»

Решение о возможности или невозможности строительства трубы будет представлено на следующей неделе министерством предпринимательства. Формальными основаниями для запрета могут стать значительный экологический ущерб от реализации проекта.

Напомним, по дну Балтийского моря уже проходит первая нитка газопровода. Разрешение на ее строительство выдало правоцентристское правительство Йона Фредрика Рейнфельда пять лет назад.

Как прокомментировал СМИ в преддверие заседания депутат Риксдага от партии «Христианские демократы» Микаэль Оскарссон, правительству Швеции следует пресечь эту идею с самого начала. «Для Швеции исходная точка — устав ООН, согласно которому продолжающаяся война на Украине имеет куда большее значение, нежели морское право», — заявил политик. Он также добавил, что в вопросе строительства газопровода Швеция должна взять инициативу в свои руки, не полагаться на Евросоюз и принимать решения самостоятельно.

Как отмечала ранее министр иностранных дел Швеции Маргот Валльстрём, ее страна не намерена специально препятствовать строительству газопровода, шведские власти будут принимать решение, руководствуясь степенью безопасности проекта.

Как сообщало ИА REGNUM, ранее, в преддверие парламентского заседания, руководство Швеции обсудило строительство газопровода с вице-президентом США Джо Байденом. Американский политик заявил, что реализация проекта «Северный поток-2» — это плохая сделка для Евросоюза, газовый рынок ЕС должен быть открытым и конкурентоспособным.

Напомним, главным акционером проекта Nord Stream/"Северный поток» является российская компания «Газпром», первая труба была проложена в 2011-м году. Сейчас мощность газопровода составляет 55 млрд кубометров газа в год, с введением второй нитки она увеличится вдвое.