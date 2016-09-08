Москва, 8 сентября, 2016, 16:10 — ИА Регнум. По данным Росстата и Ассоциации туроператоров России (АТОР), в первом полугодии 2016 года туристический поток из России за границу снизился к аналогичному периоду 2015 года на 13,1%, до 13,2 миллиона поездок. Это не самые оптимистичные данные по выездному туризму, однако позитивом является замедление темпов снижения выездного туризма в текущем году по сравнению с 2015 годом. Напомним, что в первом полугодии 2015 года количество зарубежных турпоездок россиян сократилось на 24.4% к аналогичному периоду 2014 года до 15,2 млн поездок.

Константин Коровин. Гурзуф

При этом среди зарубежных туристических направлений популярных у российских граждан лидировала Абхазия, которую за полгода посетили 1,5 млн туристов. На втором и третьем местах, соответственно, Финляндия и Казахстан, в которых россияне в новогодние и весенние праздники предпочитают горнолыжные курорты. В Финляндии и Казахстане в первом полугодии побывало свыше 1 млн российских туристов. Ранее среди туристических направлений, востребованных россиянами, всегда лидировали Египет и Турция, но из-за закрытия этих направлений в первом полугодии 2016 года, многие россияне изменили свои предпочтения.

Составляют ли эти курорты конкуренцию российским курортам? Согласно данным министерства туризма Крыма, крымские курорты в первом полугодии 2016 года посетили 1,57 млн туристов, а по итогам 2016 года в Крыму ожидают не менее 6 млн туристов, что может стать на 30% больше, чем в 2015 году. Напомним, что в 2015 году Крым посетили 4,6 млн туристов. А за 8 месяцев 2016 года курорты Краснодарского края посетили свыше 12 млн туристов, по итогам года на Кубани ждут более 14 млн туристов.

Эти данные можно рассматривать двояко. С одной стороны, ясно, что многие россияне предпочитают отечественные курорты потому, что здесь не надо получать визу, как в европейские страны, и отсутствуют языковые барьеры, а также потому, что курорты Крыма и Кубани — известные туристические направления еще с советских времен. Кроме того, Абхазия является самым бюджетным из всех направлений зарубежного отдыха: отдых в Абхазии на две недели обойдется в среднем на 25−30 тысяч рублей дешевле, чем сегодня в Турции, а если сравнивать с Крымом, то, например, аренда жилья на популярных абхазских курортах может обойтись в разы дешевле, чем в Крыму или в Сочи. Поэтому по ценовому фактору Абхазия является серьезным конкурентом не только отдыху на самых известных зарубежных направлениях, но даже российским курортам. Для экскурсионного отдыха одинаково интересны и Крым, и Абхазия, и Сочи.

Но, с другой стороны, серьезной проблемой как Крыма, так и ряда других российских черноморских курортов, за исключением Сочи, является невысокое качество туристической инфраструктуры, которая местами не обновлялась с советских времен. То же самое можно сказать и об Абхазии. Поэтому с возобновлением регулярного и чартерного авиасообщения из России в Турцию мы еще увидим, что Турцию списывать со счетов пока еще очень рано. И уже этой осенью Турция докажет, что в области предоставления качественного сервиса для пляжного отдыха, а также по оптимальному уровню соотношения цена/качество эта страна может быть очень серьезным конкурентом и российским курортам, и тем более Абхазии.

А если в 2017 году восстановятся деловые отношения между Россией и Египтом, то в борьбу за российского туриста вместе с Турцией вступит еще и Египет. И вот тут властям как Крыма и Севастополя, так и Краснодарского края придется поволноваться — безвизовый режим с этими странами может сыграть очень существенную роль в оттоке российских туристов за рубеж на курорты с более качественным сервисом и, что не менее важно, с более теплым климатом. Ведь в Крыму и Сочи сезон пляжного отдыха прекращается уже в начале октября, а в Турции пляжный сезон в это время в самом разгаре.

Впрочем Крым в 2016 году может выполнить план по привлечению 6 млн туристов, так как террористическая угроза в Турции может отпугнуть многих российских граждан. Кроме того, любители экскурсионного туризма однозначно предпочтут Турции Крым, Сочи либо Абхазию. Но в 2017 году властям Крыма и Краснодарского края необходимо будет понять, что настоящая борьба за российского туриста с Турцией, а возможно и с Египтом, еще впереди.