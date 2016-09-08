Сибирские регионы собрали для Приморья обогреватели, вещи и еду
Новосибирск, 8 сентября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь для жителей Приморского края, пострадавших от паводка, собрали сибирские регионы. Как рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, в груз вошли обогреватели, тепловые пушки, чугунные печи, теплые вещи, одеяла, подушки, матрацы и инвентарь, необходимый в хозяйстве для восстановительных работ, — бензопилы, ведра, лопаты, топоры, ножовки, резиновые сапоги, а также детское питание, консервы, бутилированная вода. Общий объем — почти 67 тонн.
По словам заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майора внутренней службы Александра Еремеева, с Дальневосточным региональным центром предварительно было обговорено, что сейчас наиболее востребованы тепловые пушки, обогреватели и чугунные печи. «Мы понимаем, что приближается зима и есть высокая потребность высушить жилые помещения и подготовить их к зиме. Конечно, у людей пришли в негодность спальные принадлежности, мы отправили матрасы, подушки, одеяла, простыни. Ну, и надо наводить порядок в своих подворьях, мы предусмотрели резиновые сапоги, оцинкованные ведра, чтобы можно было и воду убрать», — отметил Еремеев.
Груз будет доставляться во Владивосток самолетами Ил-76 МЧС России. Сегодня, 8 сентября, самолет вылетел из Красноярска. Завтра, 9 сентября, будут выполнены рейсы из Новосибирска. А 10 сентября — из Иркутска и Читы.
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Напомним, на территории Приморья в ночь на 28 августа начались дожди, а затем пришел тайфун Лайонрок. За несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. 4 сентября регион настиг ещё один тайфун Намтеун. На территории края введен режим ЧС федерального масштаба. Стихия лишила многих людей крова, урожая и унесла жизнь главы МЧС России по Приморскому краю Олега Федюры: он утонул во время исполнения служебного долга на одной из подтопленных территорий. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил направить в Приморье из казны 1,2 млрд рублей.