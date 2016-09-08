Новосибирск, 8 сентября, 2016, 16:05 — ИА Регнум. Гуманитарную помощь для жителей Приморского края, пострадавших от паводка, собрали сибирские регионы. Как рассказали ИА REGNUM в Главном управлении МЧС России по Новосибирской области, в груз вошли обогреватели, тепловые пушки, чугунные печи, теплые вещи, одеяла, подушки, матрацы и инвентарь, необходимый в хозяйстве для восстановительных работ, — бензопилы, ведра, лопаты, топоры, ножовки, резиновые сапоги, а также детское питание, консервы, бутилированная вода. Общий объем — почти 67 тонн.

ГУ МЧС России по Новосибирской области Почти 67 тонн гуманитарной помощи для жителей Приморского края собрали сибирские регионы

По словам заместителя начальника Сибирского регионального центра МЧС России генерал-майора внутренней службы Александра Еремеева, с Дальневосточным региональным центром предварительно было обговорено, что сейчас наиболее востребованы тепловые пушки, обогреватели и чугунные печи. «Мы понимаем, что приближается зима и есть высокая потребность высушить жилые помещения и подготовить их к зиме. Конечно, у людей пришли в негодность спальные принадлежности, мы отправили матрасы, подушки, одеяла, простыни. Ну, и надо наводить порядок в своих подворьях, мы предусмотрели резиновые сапоги, оцинкованные ведра, чтобы можно было и воду убрать», — отметил Еремеев.

Груз будет доставляться во Владивосток самолетами Ил-76 МЧС России. Сегодня, 8 сентября, самолет вылетел из Красноярска. Завтра, 9 сентября, будут выполнены рейсы из Новосибирска. А 10 сентября — из Иркутска и Читы.

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Напомним, на территории Приморья в ночь на 28 августа начались дожди, а затем пришел тайфун Лайонрок. За несколько дней выпала трехмесячная норма осадков. 4 сентября регион настиг ещё один тайфун Намтеун. На территории края введен режим ЧС федерального масштаба. Стихия лишила многих людей крова, урожая и унесла жизнь главы МЧС России по Приморскому краю Олега Федюры: он утонул во время исполнения служебного долга на одной из подтопленных территорий. Президент Российской Федерации Владимир Путин поручил направить в Приморье из казны 1,2 млрд рублей.