Москва, 8 сентября, 2016, 15:29 — ИА Регнум. Проведение в 2017 году конкурса эстрадной песни «Евровидение» на Украине вряд ли сулит Киеву какие-либо заметные дополнительные финансовые издержки, учитывая общее экономическое состояние страны. В то же время весьма сомнительно ожидать от «Евровидения» поднятия международного престижа Украины, как бы на это ни рассчитывали киевские власти. Об этом корреспонденту ИА REGNUM 8 сентября заявил генеральный директор Института региональных проблем, кандидат политических наук Дмитрий Журавлев.

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«При всей дороговизне Евровидения, по сравнению с теми потерями, которые несет Украина уже сейчас от собственных действий, такие мероприятия — мелочь, которая качественно изменить ситуацию на Украине не сможет», — заявил Журавлев.

«Да, денег будет еще меньше, но в принципе ситуация настолько нестабильна, что лишний миллион ни в плюс, ни в минус — ничего не изменят», — продолжил он.

По мнению политолога, на Украине целесообразность проведения таких крупных мероприятий оценивается прежде всего с сугубо политической точки зрения. «Они целесообразность определяют именно как политическую целесообразность — в этом смысле они более советские, чем любая советская республика. Показать всему миру, что «мы круче всех» важнее, чем сохранить экономическую стабильность. И в их логике они действуют вполне целесообразно», — считает Журавлев.

Теоретически проведение конкурса «Евровидение» могло бы послужить повышению престижа и в этом смысле иметь экономический смысл, отметил политолог. «Вот только по поводу престижа Украины всем уже всё ясно — уже и американцам стало ясно, хотя им очень не хотелось признавать», — заявил Журавлев, ссылаясь на резкое изменение в отношении американского истеблишмента и руководства НАТО к Порошенко в последнее время.

«В этой ситуации своему народу они будут объяснять, что Евровидение повысит престиж страны, в результате чего в страну хлынут инвестиции — это всё будет говориться обязательно и даже чисто теоретически это не враньё», — подчеркнул эксперт.

«Однако если повысить престиж бедного человека можно, то обсуждать престиж голого — вопрос бессмысленный. Бедный может спрятать заплатки и взять в долг у соседа. Но если он пришел голый, то ничего уже изменить нельзя», — резюмировал Журавлев.

8 сентября в Европейской вещательной корпорации сообщили, что в 2017 году конкурс эстрадной песни «Евровидение» гарантированно пройдет на Украине. Международный фестиваль примет один из трех городов, ранее заявленных принимающей стороной — в Киеве, Одессе или Днепропетровске.

Между тем, прежде в СМИ появилась информация, что Украина, победившая в фестивале в 2016 году, может не успеть завершить подготовку к «Евровидению» в срок. В таком случае организаторы могут передать право на проведение конкурса другой стране, в том числе России, занявшей третье место.