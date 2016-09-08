Волгоград, 8 сентября, 2016, 15:08 — ИА Регнум. Перевозчики Волгограда по-прежнему воспринимают в штыки новую комплексную транспортную схему города, которая должна начать действовать в областном центре уже со следующего года. Свои чаяния владельцы маршрутных такси намерены донести до главы государства Владимира Путина. На имя президента перевозчики намерены направить обращение с почти 18 тыс. подписей, которые активисты собрали за сохранение существующей сети пассажирских перевозок.

Дарья Антонова ИА REGNUM Владимир Путин

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Маршрутки Волгограда продолжают ловить на нарушениях

На такую меру автотранспортников толкнули высокая конкуренция, отсутствие финансовой поддержки со стороны властей, жесткие условия ведения бизнеса и распоряжение, согласно которому к апрелю 2017 года в Волгограде будет закрыто 72 коммерческих маршрута из 96, а оставшиеся 24 — реорганизация. Как пояснил председатель правления ассоциации пассажирских автотранспортных перевозчиков Юрий Белоусов, подтверждением тому является тот факт, что свидетельства маршрута и маршрутные карты все перевозчики получили не на пять лет, а до весны следующего года, пишет информационное издание V.1. Перевозчики уверены, что введение комплексной транспортной схемы в регионе может поставить крест на их бизнесе.

Между тем владелец нескольких маршрутов в городе Вадим Бондаренко уверен, что обращение к президенту не повлияет на исход ситуации: «Президенту уже не раз писали, все письма возвращаются на уровень городской администрации, откуда приходят фактически отписки», цитирует издание слова перевозчика.

По заявлению властей, ни один маршрут пока закрыт не будет. Право работать на маршрутах получат победители соответствующих конкурсов, которые будут объявлены в апреле 2017 года.

Как сообщало ИА REGNUM, согласно новой комплексной транспортной схеме Волгограда, которая была представлена весной текущего года, многочисленные маршрутки, курсирующие по дорогам областного центра, заменят вместительные автобусы. Именно в чрезмерном количестве маршрутных такси разработчики и увидели причину сегодняшних проблем транспортной системы города. На сегодня в Волгограде функционируют 85 маршрутов коммерческой сети, при этом некоторые неоправданно длинные и дублирующие друг друга, а выходящие ежедневно на улицы почти 2 тыс. «ГАЗелей», в основном, морально и физически устарели.

Поэтому ставка сделана на трамваи, троллейбусы и автобусы большой вместимости. Реализовать новую транспортную схему планируется за полгода. Первым этапом станет обновление общественного автотранспорта.

Добавим, что несколько месяцев назад в интернете был запущен сбор подписей под обращением к президенту РФ Владимиру Путину и губернатору Волгоградской области Андрею Бочарову. Речь идет о новой транспортной схеме областного центра. Авторы петиции считают, что решение проблемы есть.

«Нам регулярно обещают объездную дорогу вокруг Волгограда. Нам регулярно обещают новый мост через канал имени Ленина. И даже регулярно показывают презентации и проекты. Но пока решения не видно», — говорится в обращении.

Между тем волгоградцы уверены, что решение гораздо проще, чем кажется: достаточно только переименовать планируемую часть третьей продольной и мост через ВДСК в объекты имени президента РФ Владимира Путина.

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Власти Волгоградской области делают ставку на электротранспорт

«Пусть чиновники в СМИ говорят, что: «на мост и дорогу имени Путина нет средств, а сроки его строительства сорваны», «при строительстве моста и дороги имени Путина были украдены средства»; «у региона есть более важные задачи, чем строительство моста и дороги имени Путина», — пишет автор петиции Андрей Гусий, отмечая, что «пусть потом они это будут объяснять в Кремле».

Пока под обращением подписались 140 человек.