Душанбе, 8 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Быть «смышлеными» и «бдительными» и находиться «в постоянной боевой готовности в нынешнем неспокойном и турбулентном мире» призвал силовиков президент Таджикистана Эмомали Рахмон, в своем выступлении на Военном параде, который прошел сегодня, 8 сентября, в Душанбе в честь 25-летия государственной независимости Таджикистана.

Александр Дейнека. Левый марш. 1941

В параде приняли участие более 16 тысяч человек. По главной площади столицы торжественным маршем прошли отдельные подразделения Минобороны, Нацгвардии, Госкомитета национальной безопасности, Комитета по ЧС, подразделений Минюста и погранвойск, кавалеристы и кинологи с собаками. Военной техники и авиации представлено не было.

Напомним, в Таджикистане начались праздничные мероприятия, посвященные Дню государственной независимости, который ежегодно отмечается 9 сентября. Ближайшие четыре дня в стране объявлены выходными, основные мероприятия намечены на 9 сентября. 11 сентября президент отправится на празднование 25-летия независимости в Согдийскую область, на север Таджикистана.