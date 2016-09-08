Астана, 8 сентября, 2016, 14:51 — ИА Регнум. В Казахстане снят с должности премьер-министр Карим Масимов, правительство временно возглавляет бывший первый заместитель Масимова — Бакытжан Сагинтаев.

government.ru Карим Масимов и Дмитрий Медведев

Кадровую перестановку, которую давно ожидали, но которая все же получилась неожиданной (предполагалось, что о новости объявят завтра, 9 сентября, на расширенном заседании правительства), корреспондент ИА REGNUM обсудил с политологом Маратом Шибутовым.

ИА REGNUM: Почему перестановка произошла накануне заседания? В целом что скажете о причинах и о значении смены премьера?

На мой взгляд, это сделали, чтобы отставки не было в прямом эфире, чтобы не акцентировать на ней все внимание. На самом заседании завтра, наверное, акцент будет сделан уже на новой программе действий или хотя бы плане действий, который должно осуществлять правительство.

Причины смены простые. Последние два года Карим Кажимканович не был похож на себя времен 2010−2011 годов, когда он довольно успешно боролся с кризисом. Сейчас он почему-то не давал новых идей и не выполнял главной роли премьера — брать удар на себя. Скорее, он сам стал источником раздражения для населения, а это уже плохо. Сыграло свою роль и отсутствие новой экономической политики, которая должна была быть разработана летом.

ИА REGNUM: Что думаете о назначении Масимова председателем Комитета национальной безопасности?

На мой взгляд, отправка в КНБ позволит ему пока уйти из публичной политики и дождаться нового назначения. Надо отметить, что Масимов не уходит из ближнего круга президента и остается одним из самых влиятельных людей в стране. Просто теперь он будет не на виду.

Относительно перспектив КНБ — все туманно, но надо отметить, что его влияние последние годы только падало, и вряд ли назначение Масимова изменит этот тренд.

ИА REGNUM: Улучшит ли смена премьера работу правительства? Это возможно в имеющихся экономических условиях?

На мой взгляд, тут ничего нельзя прогнозировать — все зависит от того, что завтра скажут на расширенном заседании.

Напомним, информация о том, что Масимов оставит свой пост, появилась сегодня, 8 сентября, утром и подтвердилась в этот же день.

Отметим, что ранее политолог Данияр Ашибаев в интервью ИА REGNUM отмечал, что «отставка правительства ничего, по сути, не изменит» и «может лишь снять психологическое напряжение, сбросить тот негатив, который накопился у общества от деятельности нынешнего Кабмина».

Добавим, что правительство и Нацбанк поручение в кратчайшие сроки подготовить план мер по обеспечению экономического роста в среднесрочной перспективе получили от главы государства в августе 2015 года. В июне 2016 года Карим Масимов заявил, «что экономическая политика Казахстана будет скорректирована».

«Президент поставил перед нами очень большие и важные задачи, поддержал выделение определенных ресурсов, и люди должны уже в ближайшие месяцы, недели почувствовать практическую реализацию этих решений», — подчеркнул тогда Масимов, обращаясь к членам правительства.