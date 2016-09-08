Санкт-Петербург, 8 сентября, 2016, 14:58 — ИА Регнум. Петербургские активисты общественного движения «Суть времени» проводят массовый пикет у незаконно установленной доски финскому маршалу Карлу Маннергейму на Захарьевской улице Санкт-Петербурга, передает корреспондент ИА REGNUM. Акция, в которой участвует около 15 человек, согласована с городскими властями.

Акция движения «Суть времени» на Захарьевской улице Петербурга

Активисты принесли и установили напротив дома 22 несколько красных флагов, а также транспаранты с лозунгами «Убийце ленинградцев во время блокады не место в нашем городе», «Доска Маннергейму — неуважение властей к собственному народу», «Город на Неве — против героизации союзников Гитлера и военных преступников», «Маннергейм — такой же «спаситель» Ленинграда, как и Гитлер» и другими.

Напомним, сегодня, 8 сентября, исполняется ровно 75 лет со дня начала блокады Ленинграда и отмечается День памяти жертв блокады, продолжавшейся 872 дня. В блокировании города вместе с германскими нацистами участвовали финские войска под командованием Карла Маннергейма.

На Захарьевской улице дежурят пять сотрудников полиции, а также частные охранники, которых приставили к доске Маннергейму после того, как этот «мемориал» несколько раз заливали красной краской недовольные граждане. Полиция не вмешивается в проведение мероприятия движения «Суть времени». Активисты заявляют, что правоохранители обязаны обеспечить безопасность пикета.

«Мы против позорной доски, считаем, что это плевок в лица петербуржцев и блокадников. Доска может быть и красивая, но не полная. Если бы на ней было также отражено, что Карл Маннергейм замыкал блокаду Ленинграда с севера, а также то, сколько людей погибло из-за этого, то, может быть, ее можно было и оставить», — сказала корреспонденту ИА REGNUM активистка Ольга.

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Напомним, накануне группа активистов различных общественных организаций устроила серию одиночных пикетов у доски. Затем один из пришедших попытался взобраться по принесенной лестнице к доске с болгаркой, подключенной к дизель-генератору. Он заявил, что намеревается снять доску. Однако полицейские помешали это сделать, впрочем, не став никого задерживать.