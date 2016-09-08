Москва, 8 сентября, 2016, 14:24 — ИА Регнум. Глава МИД России Сергей Лавров 8 сентября в Москве обсудил актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования с сопредседателями Минской группы ОБСЕ Игорем Поповен (Россия), Джеймсом Уорликом (США) и Пьером Андриё (Франция), а также с личным представителем действующего председателя ОБСЕ по Нагорному Карабаху Анджейем Каспржиком.

Дарья Антонова ИА REGNUM Сергей Лавров

«Были обсуждены актуальные вопросы нагорно-карабахского урегулирования, включая ход реализации договоренностей, достигнутых на саммитах по НКУ в Вене 16 мая с.г. и Санкт-Петербурге 20 июня с.г., а также текущая ситуация на армяно-азербайджанской границе и линии соприкосновения», — говорится в сообщении МИД России по итогам встречи.

Ереван уже не раз заявлял, что прогресса в переговорном процессе не наблюдается из-за деструктивной позиции Азербайджана, который отказывается выполнять соглашения, которые были достигнуты между президентами Армении и Азербайджана в Вене и Санкт-Петербурге.

В частности, речь идёт о расширении мониторинговой группы ОБСЕ, о создании механизмов расследования приграничных инцидентов, продолжении переговоров по существу,

На днях замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян заявил, что прогресса по карабахскому урегулированию можно ожидать лишь тогда, когда Азербайджан изменит свой деструктивный подход.

Дипломат также возразил на замечание о том, что на данный момент переговоры, по существу, не проводятся. По словам Кочарян, сейчас ведутся очень четкие переговоры о том, чтобы договоренности, достигнутые во время встреч в Вене и Санкт-Петербурге, были претворены в жизнь.

Как ранее сообщало ИА REGNUM, Баку фактически отверг идею внедрения механизмов расследования приграничных инцидентов. Президент Азербайджана 26 июня заявил, что на данном этапе в этом нет надобности. «Во-первых, этих механизмов не существует. Нам никто конкретно не говорит, что будут представлять из себя эти механизмы. В таком случае рассматривать сегодня этот вопрос было бы неправильно. Во-вторых, в чем заключается его смысл? Если под этим подразумевается «замораживание» конфликта и принятие каких-то дополнительных мер на линии соприкосновения, то Азербайджан, конечно, не пойдет на это. Это может быть при продолжении положительной динамики в переговорном процессе, чтобы мы увидели конкретные результаты, чтобы мы знали сроки освобождения наших территорий — в этом случае могут быть разработаны различные механизмы, лишь тогда может быть рассмотрен данный вопрос», — сказал Ильхам Алиев.

Комментируя заявление Алиева американский сопредседатель Минской группу Джеймс Уорлик заявил, что для посредников было обнадеживающе видеть возобновление переговоров по существу между сторонами в Санкт-Петербурге. «Следующий шаг — это расширение миссии по мониторингу. Наряду с этими усилиями, сопредседатели не прекратили работу со сторонами над предложением о механизмах расследования и не собираются прекращать ее», — отметил американский дипломат.