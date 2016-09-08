Севастополь, 8 сентября, 2016, 13:57 — ИА Регнум. Политсовет Севастопольского регионального отделения партии «Единая Россия» оценит партийную дисциплину Екатерины Алтабаевой после выборов в Госдуму, заявил секретарь Севастопольского регионального отделения партии Борис Колесников.

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«Алтабаева грубо нарушила устав партии «Единая Россия», ее можно в конце концов исключить из партии. С другой стороны, мы обязаны переступить через себя и беречь авторитет председателя Заксобрания и поднимать его. Если хотите, в данной ситуации мы должны вести воспитательную работу. Достать меч никогда не поздно», — цитирует слова Колесникова «Крыминформ».

Как сообщало ИА REGNUM, депутаты законодательного собрания Севастополя 6 сентября большинством голосов избрали и.о. председателя Екатерину Алтабаеву спикером заксобрания.

В начале заседания исполком местного отделения «Единой России» пытался снять вопрос с повестки, но не нашел поддержки большинством депутатов. Исполком сослался на нарушения положения устава «ЕР»: кандидат должен быть утвержден партконференцией. Кроме того, «ЕР» имеет большинство в местном парламенте — 22 депутата из 24.

Часть депутатов фракции призвали Алтабаеву снять свою кандидатуру и пройти через процедуру партийной конференции.

«Я являюсь преданным членом «Единой России», это президентская партия. Но даже она не может регулировать деятельность законодательного органа самоуправления, которым является заксобрание», — заявила Алтабаева.

«Оценивать, придерживалась ли устава партии «Единая Россия» Екатерина Алтабаева, когда баллотировалась и в итоге была избрана председателем Заксобрания Севастополя, будет политсовет партии. До выборов в Госдуму мы политсовет собирать не будем, потому что сегодня активная предвыборная кампания, каждый член политсовета отвечает за важный участок работы», — сказал Колесников.