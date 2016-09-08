Стокгольм, 8 сентября, 2016, 13:54 — ИА Регнум. Шведская сеть супермаркетов ICA отзывает из продажи 19 тонн польских яблок, передает Polskie Radio. По словам шведов, польские фрукты содержат повышенное количество вредных для здоровья пестицидов.

Chorengel Яблоки

Запрет на торговлю яблоками установило Национальное агентство продовольствия Швеции и уведомило об этом Европейскую комиссию. После проведения исследования было доказано, что в килограмме польских фруктов содержалось 0,08 миллиграмма хлорпирифоса (применяется в качестве контактного инсектицида широкого спектра действия) при допустимой норме 0,01 миллиграмм.

Европейский союз недавно серьезно ужесточил требования к продуктовой безопасности. Ранее допускалось содержание 0,5 миллиграмма хлорпирифоса на килограмм. По словам ученых, избыток этого пестицида способен привести к повреждению мозга.