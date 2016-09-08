Москва, 8 сентября, 2016, 13:55 — ИА Регнум. Известный историк и эксперт по проблемам российско-японских отношений Анатолий Кошкин прокомментировал специально для ИА REGNUM актуальную ситуацию в переговорах между Москвой и Токио.

S Solomonov Флаги России и Японии

Прошедшая во Владивостоке встреча президента РФ с премьер-министром Японии Синдзо Абэ, безусловно, на мой взгляд, ободрит российско-японские отношения. Дело в том, что на сей раз, хотя тема территориальных претензий поднималась, основной темой была экономика, торгово-экономические отношения. Очень многие спрашивают, почему Япония решила перейти к приоритету именно этой отрасли наших отношений. К сожалению, у нас в прессе сложилось такое мнение, что японцам нужны Курилы, и вот это экономическое сотрудничество является пряником, который должен подстегнуть интерес к отношениям с Японией и тем самым как-то изменить позицию российского правительства в отношении Курил.

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В действительности все гораздо сложнее. Дело в том, что экономическое сотрудничество необходимо не только нам, но и самой Японии, которая уже четверть века переживает стагнацию экономики, уже повседневным явлением стала дефляция, а что самое важное — помощь и инвестиции Японии в Китай и страны Юго-Восточной Азии, которая она осуществляла в 60-е-70-е, — она уже им не нужна, потому что эти страны выросли, а сейчас для приложения крупного японского капитала в плане инвестиций и строительства новых предприятий у японцев остается только одно место, а именно неосвоенный Дальний Восток России и Сибирь. И японцы не хотят уступать в конкурентной борьбе эти районы Китаю, Южной Корее и другим странам Юго-Восточной Азии.

Второй момент состоит в том, что для японского правительства весьма раздражающим, я бы сказал, беспокоящим моментом являет поступательное углубление отношений и сотрудничества между Россией и Китаем, причем они почему-то всегда усматривают в этом какой-то антияпонский подтекст. Хотя в действительности этого нет. То есть баланс отношений в этом треугольнике — одна из целей премьер-министра Абэ.

И еще один момент — очень важный, военно-стратегический. Как известно, кандидат в президенты США мистер Трамп сделал весьма серьезное заявление, обещав, что, в случае, если он станет президентом США, он будет пересматривать свои обязательства перед Японией, то есть в плане защиты ее ядерным зонтиком США. Оставшись наедине с Кореей, Китаем и Россией, конечно, Япония не сможет им противостоять. Вот эти все факторы, хотя их, конечно, гораздо больше, они и побуждают японское правительство искать более активные и благоприятные отношения с нашей страной.

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Что касается нашей позиции, то, несмотря на всевозможные спекуляции, президент Путин хотел бы в какой-то степени удовлетворить японские притязания на Курилы, то есть на основе соглашения 1956 года. В действительности сделать этого он просто не может, потому что общественное мнение нашей страны категорически настроено против каких бы то ни было уступок, а именно последние данные опроса общественного мнения показали цифры: почти 80% россиян выступили против каких бы то ни было уступок Японии, будь то четыре, два, один остров. И я должен сказать, что во время пресс-конференции все критикуют главного редактора Bloomberg, когда он затронул вопрос о Калининграде, а я думаю, мы должны его поблагодарить за это, потому что благодаря этому вопросу люди поняли, что, уступи мы хоть один Курильский остров, потом это вызовет эффект домино, и по всему периметру нашего государства активизируются территориальные претензии, которых, как известно, существует много. Поэтому я уверен, что ни Путин, ни министр иностранных дел Лавров, который об этом часто заявлял, не пойдут на какую-то беспринципную сделку, о которой в этом интервью речь шла.

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