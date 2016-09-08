Москва, 8 сентября, 2016, 13:12 — ИА Регнум. С 8 сентября 2016 года в Москве скорректировали расписание наземного общественного транспорта. Теперь автобусы, троллейбусы и трамваи будут останавливаться у станций Московского центрального кольца (МЦК). Для пересадки на новую магистраль работают 170 маршрутов, общественный транспорт будут приходить на остановки с интервалом движения 10 минут, сообщили корреспонденту ИА REGNUM пресс-службе департаменте транспорта столицы.

Дарья Антонова ИА REGNUM Троллейбус

Для подготовки к запуску МЦК было оптимизировано 9 маршрутов наземного транспорта, для 4000 остановок обновили карты территории, а у 15 остановок изменили названий в соответствии с названиями нового кольца.

«Расписание скорректировано с графиком нового кольца. В процессе оптимизации работы планируется сократить интервалы движения автобусов, троллейбусов и трамваев до 6−8 минут, чтобы пассажиры смогли практически сразу пересесть с МЦК на наземный транспорт», — пояснили в ведомстве.

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Напомним, первый этап запуска МЦК состоится 10 сентября. По прогнозам мэрии, за первый год эксплуатации новая магистраль перевезет около 75 млн пассажиров, а к 2025 году пассажиропоток увеличится до 350 млн человек в год.