Москва, 8 сентября, 2016, 12:46 — ИА Регнум. В Троицком и Новомосковском административных (ТиНАО) округах города Москвы планируют построить восемь поликлиник. Как заявил глава департамента развития новых территорий Владимир Жидкин, все строительно-монтажные работы на объектах здравоохранения будут завершены до конца 2019 года, сообщила пресс-служба ведомства.

Николай Ярошенко. На приеме у врача. 1890

Средства из бюджета города будут направлены на строительство только четырех поликлиник из восьми, уточнил Жидкин. В 2016 году откроют детско-взрослую поликлинику в поселении Воскресенкое. В 2017 году поликлиники появятся в жилых комплексах «Солнцево парк» и «Бунинский».

Он также сообщил, что за четыре года в ТиНАО ввели в эксплуатацию семь поликлиник за счет инвесторов. «Однако, при строительстве быстровозводимых четырех поликлиник городской бюджет профинансировал работы по подведению к ним коммуникаций», — уточнил чиновник.

Напомним, как сообщало ИА REGNUM, глава Стройкомплекса Марат Хуснуллин заявил, что за 2016 год в Москве построят 13 поликлиник и больниц за 7,5 млрд рублей. В планах мэрии две поликлиники в Бутово и Некрасовке, три подстанции скорой помощи в поселке Северный и районах Южное Бутово и Даниловский, реабилитационный комплекс санатория «Красная Пахра» в Троицке.