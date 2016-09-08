Ухань, Китай, 8 сентября, 2016, 12:24 — ИА Регнум. Официально безработные, но скрывающие свои доходы должны делать взносы в систему обязательного медицинского страхования (ОМС), считает спикер Совфеда Валентина Матвиенко. По ее мнению, необходимо принять соответствующий закон.

Дарья Антонова ИА REGNUM СФ

«Нужно выявить таких граждан и обязать их вносить ежемесячные платежи в том объеме, в котором бюджеты субъектов Федерации оплачивают за них медицинскую помощь», — заявила Матвиенко.

«Это их право: хочешь — работай, хочешь — не работай. Но тот небольшой взнос, который платят за тебя, надо законодательно закрепить, чтобы гражданин, не желая работать, все-таки эту сумму заработал и внес на свое бесплатное медицинское страхование», — сказала она журналистам.

Принуждения быть не должно, полагает спикер Совфеда, «просто надо навести порядок и тем самым снизить бюджетную нагрузку на региональные бюджеты.

Читайте также: «Предложение спикера Совфеда сократить медпомощь безработным — антигуманно»

Как сообщало ранее ИА REGNUM, в ходе Межрегионального банковского совета спикер Совфеда Матвиенко предложила сократить объем медицинской помощи для неработающих граждан. Она предложила Минздраву и Минфину подготовить до 1 октября соответствующие поправки в законодательство. Спикер Совфеда привела статистику Счетной палаты, согласно которой региональные власти ежегодно выделяют порядка 40 млрд рублей на оплату социальных взносов за неработающих россиян. «Бюджеты регионов платят не пойми за кого. 40 млрд бюджеты переплачивают за неработающее население», — сказала она. «Нужно либо обязать неработающих граждан платить взносы, либо снижать объем оказываемой медицинской помощи», — считает Матвиенко.