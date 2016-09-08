Вашингтон, 8 сентября, 2016, 12:17 — ИА Регнум. Бывший сотрудник Пентагона Майкл Малуф в интервью RT назвал провокацией действия американских самолетов-разведчиков, которые попытались приблизиться к границе РФ без включённых транспондеров, а после того, как появились истребители ВКС РФ Су-27, резко сменили курс.

Виктор Говорков. Не балуй! 1947

По его словам, в таком случае поднять в воздух истребители было единственно правильным решением — когда такой самолет летит без транспондеров, его невозможно опознать. Малуф также отметил, что российские самолеты никогда не летают в 100 км от границ США.

Экс-сотрудник Пентагона отметил, что в интересах окружения кандидата в президенты США Хиллари Клинтон спровоцировать кризис, поскольку он помогает оборонной промышленности США. «НАТО собирается расширяться, чтобы добраться до России», — уверен Малуф.

С его точки зрения, на провокацию Минобороны РФ должно отреагировать нотой протеста.

Как сообщало ИА REGNUM, 7 сентября самолет-разведчик ВМС США дважды пытался приблизиться к границе Российской Федерации с выключенными транспондерами. Это были самолеты-разведчики Р-8 «Посейдон» ВМС США. С российской авиабазы «Бальбек» были подняты дежурные истребители Су-27.