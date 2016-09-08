Москва, 8 сентября, 2016, 11:45 — ИА Регнум. Официальная Москва считает героем представителя белорусской делегации параолимпийцев, пронесшего на открытии Параолимпийских игр в Рио-де-Жанейро флаг России, несмотря на запрет Международного параолимпийского комитета. Как передаёт корреспондент ИА REGNUM, об этом 8 сентября в ходе брифинга заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.

Флаг России

«У нас появился герой. Думаю, что мы узнаем его имя. Мы гордимся, что такие люди есть — именно люди вне политики. Это человеческий шаг — настолько важно для всех нас это. Спасибо большое! Я надеюсь, мы узнаем его имя. Для нас это — герой. Огромное спасибо нашим белорусским друзьям. Такие вещи не забываются. Это и есть настоящий человеческий поступок», — сказала Захарова.

Она напомнила о частых заявлениях о том, что у музыки, искусства и культуры нет границ: «Хочу сказать, что в системе координат нормальных людей тоже нет границ. Это большое человеческое качество — понять, когда человек в беде».

Захарова подчеркнула, что ситуация с запретом на участие в Параолимпиаде в Рио для российских спортсменов — «наша общая боль»: «Теперь мы знаем, что в Белоруссии эту боль прочувствовали как свою».

Она рассказала о реакции газеты Guardian, которая «написала после того, как появился флаг РФ, что белорусы «подпортили открытие Параолимпиады» российским флагом»: «Это пишет издание страны, которая считает себя цивилизованной. Я понимаю, что начнутся сейчас гонения, но такие статьи и уже прозвучавшие заявления о наказании, неизбежности наказания — это фашизм. Современный, закамуфлированный под право фашизм. Страшно то, что написала Guardian».

Официальный представитель ведомства пригласила журналистов на встречу с российскими параолимпийцами: «Хочу официально пригласить представителей Guardian для встречи с российскими параолимпийцами. Если вы можете писать такое у себя в тёплых кабинетах, у вас хватит сил посмотреть этим людям в глаза — некоторые, правда, незрячие, но мы устроим встречу с теми, кому вы всё же сможете посмотреть в глаза».

Напомним, ранее арбитражный суд отклонил иск Параолимпийского комитета России относительно участия российских участников в Паралимпиаде-2016. Российские спортсмены после этого лишились всех шансов на участие в Паралимпиаде-2016 в Рио.

Впоследствии на открытии Параолимпийских игр белорусские спортсмены, несмотря на запрет Международного параолимпийского комитета, пронесли флаг России в знак поддержки российских параолимпийцев, которых не допустили к играм.