Москва, 8 сентября, 2016, 11:26 — ИА Регнум. С января по июль текущего года включительно в России было продано 38 новых электромобилей, что на 29,6% меньше, чем за тот же период прошлого года, сообщает агентство «Автостат».

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За первые семь месяцев 2015 года спрос на электрокары составил 54 единицы. Наибольшим спросом пользуются электромобили Tesla, за семь месяцев продано 16 штук, из них 15 единиц — седан Tesla Model S и один кроссовер Tesla Model X.

На втором месте — японская Mitsubishi i-MiEV, проданная в количестве 13 экземпляров. Далее идет Nissan Leaf (8 шт.) и один Renault Twizy. Больше всего электрокаров — 60% или 24 шт. — зарегистрированы в Московском регионе.